Главная » Культура » Акция «Читаем Пушкина вместе»

Акция «Читаем Пушкина вместе»

4 июня
0

6 июня в 11.00 на бульваре им. Н. В. Гоголя (площадка рядом с Театром кукол), в рамках Международного дня русского языка, Национальная библиотека УР проводит ежегодную акцию «Читаем Пушкина вместе».

Pushkindn2017.1000 Акция «Читаем Пушкина вместе»

6 июня, ежегодно, в день рождения А. С. Пушкина, в России и во всем цивилизованном мире отмечается День русского языка (по данным ООН, русским владеют около 250 миллионов жителей планеты, и праздник отмечается в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия ООН).

Национальная библиотека УР в течение нескольких лет в этот день проводит акцию «Читаем Пушкина вместе», приглашая известных людей города и всех желающих почитать вслух произведения великого русского поэта.

В этом году сотрудники Национальной библиотеки УР и приглашенные гости соберутся в 11.00 на бульваре им. Гоголя и прочтут отрывки из своих любимых произведений А. С. Пушкина.

Участие в акции может принять любой желающий.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Кофемолка. Яков Ломкин: «Театр – это самая проклятая профессия»
1 июня
Главный режиссёр Русского драматического театра Удмуртии рассказал о юности на баррикадах, об играх, ...
Что хорошего? Музей-усадьба Петра Чайковского среди четырёхсот участников
31 мая
Музей-усадьба П.И. Чайковского вошёл в пятёрку лидеров в номинации «Лучший просветительский музейный ...
Легенда и история экспоната. «Варшавянка», наигранная комдивом Владимиром Азиным на рояле Петра Чайковского
27 мая
На круглом столе в Екатеринбурге «Урал в жерновах революции» это сообщение заведующей научно–просвет...
Стражи границы
25 мая
В Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда до 24 июня работает выставка «Стражи границы»...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо