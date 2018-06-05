Кофемолка. Яков Ломкин: «Театр – это самая проклятая профессия» Главный режиссёр Русского драматического театра Удмуртии рассказал о юности на баррикадах, об играх, ...

Что хорошего? Музей-усадьба Петра Чайковского среди четырёхсот участников Музей-усадьба П.И. Чайковского вошёл в пятёрку лидеров в номинации «Лучший просветительский музейный ...

Легенда и история экспоната. «Варшавянка», наигранная комдивом Владимиром Азиным на рояле Петра Чайковского На круглом столе в Екатеринбурге «Урал в жерновах революции» это сообщение заведующей научно–просвет...