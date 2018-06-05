6 июня, ежегодно, в день рождения А. С. Пушкина, в России и во всем цивилизованном мире отмечается День русского языка (по данным ООН, русским владеют около 250 миллионов жителей планеты, и праздник отмечается в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия ООН).
Национальная библиотека УР в течение нескольких лет в этот день проводит акцию «Читаем Пушкина вместе», приглашая известных людей города и всех желающих почитать вслух произведения великого русского поэта.
В этом году сотрудники Национальной библиотеки УР и приглашенные гости соберутся в 11.00 на бульваре им. Гоголя и прочтут отрывки из своих любимых произведений А. С. Пушкина.
Участие в акции может принять любой желающий.
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