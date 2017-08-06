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Акции Ипотечной корпорации Удмуртской Республики планируют продать через аукцион

6 августа
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Полученные средства будут направлены на погашение дефицита республиканского бюджета

9dda6f5f40ca8aa33fe535deb4670c8d Акции Ипотечной корпорации Удмуртской Республики планируют продать через аукцион

Акции Ипотечной корпорации Удмуртской Республики включат в прогнозный план приватизации республиканской собственности на 2017 год. Такое решение приняли 5 августа на заседании регионального правительства. Его провел Александр Бречалов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в план предложено включить дополнительно 5136 акций акционерного общества, что составляет 100 процентов уставного капитала. Полученные средства от реализации акций будут направлены на погашение дефицита бюджета Удмуртской Республики.

АО «ИКУР» создано в 2003 году и является региональным оператором единого института развития в жилищной сфере - АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Чистая прибыль предприятия в прошлом году составила 6 млн 406 тысяч рублей, чистые активы составляют 663 млн рублей, уставный капитал – 513,6 млн рублей. Процентные ставки займов для граждан колеблются от 12 до 14 процентов, что сравнимо с процентными ставками других кредитных учреждений.

Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР Иван Новиков предложил рассмотреть возможности реструктуризации учреждения с целью повышения эффективности деятельности для республиканского бюджета, в части повышения доли от прибыли, постановки задач по перечислению больших объёмов в бюджет УР. При этом рассмотреть возможность сохранить предприятие в собственности региона для реализации задач по развитию ипотечного кредитования.

«Предложение разумное, но вот смотрите: у нас процентная ставка по портфелю в среднем - 12-14 процентов. Это точно не льготная, а рыночная ставка. Это – первое.

Второе: портфель составляет около 600 млн рублей. Его обслуживают 53 человека. Я могу сказать, что портфель от 700 млн до миллиарда рублей автокредитования обслуживают один, ну максимум два человека. Что 53 человека делают в этой компании – совершенно не понятно.

В-третьих, от этой компании должен быть какой-то социальный эффект. Например, мы под 5 процентов даём ипотеку или будет финансироваться какая-то социальная стройка. Тогда я согласен с Вами полностью. Но пока этого нет, я предлагаю с учётом той ситуации, которая складывается с бюджетом в этом и будущем году, всё-таки иметь такую возможность по приватизации. Если мы поймём, что ситуация у нас выправляется, то тогда скорректируем», - сказал Александр Бречалов.

Акции предлагается реализовать путём аукциона. Дополнительно руководитель республики поручил членам Правительства провести анализ деятельности организации.

Фото: Zooland.ros-spravka.ru

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