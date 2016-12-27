Активисты регионального отделения ОНФ в Удмуртии помогли 15 многодетным семьям из села Малая Пурга получить бесплатные земельные участки для строительства жилья с необходимыми инженерными коммуникациями.
Как рассказал член регионального штаба ОНФ Евгений Сомов, в марте этого года к «фронтовикам» обратились многодетные семьи из села Малая Пурга с просьбой оказать содействие в вопросе выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в черте населенного пункта. Участки, которые им тогда предложила администрация Малопургинского района, были расположены на окраинах района и не были оснащены коммуникациями. Это не устраивало семьи.
В апреле на площадке регионального отделения ОНФ прошел круглый стол по вопросу реализации «дорожной карты» по обустройству коммуникациями участков для многодетных семей по Удмуртии. В его работе приняли участие и представители Малопургинского района. Активисты Народного фронта рекомендовали им изыскать возможность выделения участков с инженерной инфраструктурой в черте села Малая Пурга и провести встречи с многодетными семьями для информирования их о плане мероприятий по обустройству выделяемых земельных участков. В свою очередь представители районной администрации пообещали найти земли для данной категории семей.
И в ноябре месяце многодетным семьям были выделены 15 земельных участков. Они расположены на территориях, где уже имеется инженерная инфраструктура.
Более того, осенью начались работы по электроснабжению ранее выделенных 43 участков для многодетных семей в деревне Абдульменево. В 2017 году администрация Малопургинского района планирует газифицировать данный массив. Идет формирование земельных участков для многодетных семей и в других населенных пунктах Малопургинского района: в деревнях Среднее Кечево, Алганча-Игра, Капустино и Кулаево.
«Мы рады, что администрация пошла навстречу людям. Надеемся, это даст большой импульс многодетным семьям для скорейшего строительства жилья. Мы будем и дальше держать на контроле вопрос дальнейшего выделения участков для многодетных под индивидуальное жилищное строительство в Малопургинском районе и выполнение обещаний по газификации и электрификации участков для многодетных семей в деревне Абдульменево», – отметил Сомов.
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