17 апреля сарапульцы стали участниками двух исторических акций по открытию тактильных барельефов для ...

Сегодня Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал в редакции старейшей республиканской газеты "Удмурт...

Глава Ижевска Юрий Тюрин: Команда Удмуртии, которая начала работать в республике год назад, придала...