Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя Госсовета, руководителя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежды Михайловой и регионального куратора проекта, председателя постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимира Варламова. Как пояснила Надежда Михайлова, объектами мониторинга стали не только цены на лекарства, но и оформление торговых павильонов, наличие необходимых документов, ассортимент.
«Сегодняшним рейдом мы проверяли наличие необходимых документов, которые должны быть в аптеке, и при обращении любого гражданина они должны быть представлены: лицензия, книга жалоб и предложений, телефоны организаций, куда человек может обратиться, если у него есть какие-то вопросы…Самое главное, мы проверили цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. Эти цены строго регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации… Лекарств в списке очень много, не одна тысяча. Мы проверяли те, которые пользуются наибольшим спросом», - сказала вице-спикер парламента республики. По её словам, ни в одной из посещенных активистами аптек не выявлено завышений цены, хотя ценник варьируется.
Комментируя итоги мероприятия, куратор проекта Владимир Варламов также отметил достаточной широкий ассортимент лекарственных средств, информационную насыщенность оформления стендов, доступность препаратов.
В дальнейшем, рассказали активисты проекта, подобные мониторинги ценовой политики в отношении жизненно необходимых препаратов могут быть проведены и в других городах Удмуртии.
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