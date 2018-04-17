Главная » Общество » Активисты партийного проекта «Народный контроль» совершили рейд по аптекам города Ижевска

Активисты партийного проекта «Народный контроль» совершили рейд по аптекам города Ижевска

16 апреля
0

Сегодня очередной рейд проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» был посвящен мониторингу цен на социально значимые лекарственные средства.

2018 04 16 %d0%9d%d0%9a3 Активисты партийного проекта «Народный контроль» совершили рейд по аптекам города Ижевска

Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя Госсовета, руководителя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежды Михайловой и регионального куратора проекта, председателя постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимира Варламова. Как пояснила Надежда Михайлова, объектами мониторинга стали не только цены на лекарства, но и оформление торговых павильонов, наличие необходимых документов, ассортимент.

«Сегодняшним рейдом мы проверяли наличие необходимых документов, которые должны быть в аптеке, и при обращении любого гражданина они должны быть представлены: лицензия, книга жалоб и предложений, телефоны организаций, куда человек может обратиться, если у него есть какие-то вопросы…Самое главное, мы проверили цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. Эти цены строго регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации… Лекарств в списке очень много, не одна тысяча. Мы проверяли те, которые пользуются наибольшим спросом», - сказала вице-спикер парламента республики. По её словам, ни в одной из посещенных активистами аптек не выявлено завышений цены, хотя ценник варьируется.

Комментируя итоги мероприятия, куратор проекта Владимир Варламов также отметил достаточной широкий ассортимент лекарственных средств, информационную насыщенность оформления стендов, доступность препаратов.

В дальнейшем, рассказали активисты проекта, подобные мониторинги ценовой политики в отношении жизненно необходимых препаратов могут быть проведены и в других городах Удмуртии.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба Государственного Совета Удмуртии Все материалы этого автора

Читать также

Остановись прохожий! Во вторник в историческом центре Сарапула открыли два тактильных барельефа проекта «Город на ощупь»
17 апреля
17 апреля сарапульцы стали участниками двух исторических акций по открытию тактильных барельефов для ...
Александр Бречалов встретился с сотрудниками республиканской газеты "Удмурт дунне"
16 апреля
Сегодня Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал в редакции старейшей республиканской газеты "Удмурт...
Из первых рук. Столичный город: вместе с сильной командой
13 апреля
Глава Ижевска Юрий Тюрин: Команда Удмуртии, которая начала работать в республике год назад, придала...
Столетие. Славный юбилей военкоматов
13 апреля
На сцене Театра оперы и балета Удмуртской Республики 10 апреля торжественно отметили 100-летие военко...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо