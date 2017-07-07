5 июля, в среду, активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии в рамках работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды проведут встречу с жителями пяти дворов на ул. Союзная города Ижевска, чьи дома запланированы к благоустройству в этом году.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, в ходе встречи с жителями дворов многоквартирных домов № 7, 9, 37, 53, 65 на ул. Союзная активисты Народного фронта планируют выяснить уровень информированности о планируемом благоустройстве их дворов и принимали ли они участие в выборе работ и обсуждении проектов.
Все проблемы по благоустройству дворовых территорий, выявленные в ходе встречи с жителями, будут проанализированы экспертами ОНФ и доведены до органов местного самоуправления и всех ведомств, ответственных за реализацию в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ призван вовлекать граждан в принятие решений по благоустройству своих дворов и общедоступных зон отдыха, парковых зон, скверов, площадей улиц и сформировать у них чувство ответственности по отношению к инфраструктуре своего места жительства. При утверждении программ благоустройства городской среды будет учитываться мнение граждан путем общественного обсуждения проектов, проведения обучающих мероприятий и разработки методических рекомендаций.
Фото: Panoramio.com
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