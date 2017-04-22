Главная » Активисты ОНФ в Удмуртии проверили дороги в Можге

Активисты ОНФ в Удмуртии проверили дороги в Можге

22 апреля
0
%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f Активисты ОНФ в Удмуртии проверили дороги в Можге

Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии проверили состояние дорожного покрытия на улицах Можги в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Маршрут общественникам помогли составить сами жители города через дорожное сообщество МГГС в социальной сети ВКонтакте. В рейде активистов ОНФ приняли участие представители муниципалитета и Госавтоинспекции, а также журналисты.

Было проверено семь участков, два из которых были отмечены на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Это ул. Можгинская (около торгового центра «Светофор») и ул. Наговицына (напротив ветеринарного техникума).

На первом участке в чек-листы с нарушениями были занесены 5 ям. Самой большой и опасной из-за торчащей арматуры оказалась яма длиной 2,4 метра, шириной 1,2 м и глубиной 11 см.

На перекрестке улиц Можгинская-Сюгаильская пешеходный переход, по мнению экспертов Народного фронта, опасный и не соответствует нормативам. Аварийно-опасным является и дорожное полотно, где ямы достигают размеров 2.5 м х 1,40 м с глубиной 12 см.

В перечне замечаний также отсутствие разметки на всех дорогах. Примерно такую же картину участники дорожного рейда увидели на ул. Нефтяников, Южной и Пролетарской. Работу общественников своими сигналами поддерживали проезжающие водители.

«Разрушение полотна на Пролетарской происходит из-за отсутствия ливневой канализации и заниженного уровня дороги по отношению к обочине, поэтому по весне и в дожди этот участок дороги буквально смывает, - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Удмуртии Михаил Колесников. – Все наши замечания и рекомендации мы направим в администрацию Можги, управление ГИБДД и прокуратуру республики для принятия мер для устранения замечаний. А жителей города мы призываем не только выявлять аварийно-опасные дороги и отмечать их на карте «убитых» дорог ОНФ http://dorogi-onf.ru/, но принять активное участие в их голосовании за первоочередной ремонт. На данный момент на карте отмечено 181 участок в 20 населенных пунктах Удмуртии. Общая протяженность таких дорог более 170 км. За них уже проголосовало 3040 жителей республики».

Кроме того, активисты ОНФ обнаружили на обочине ул. Фалалеева груду старых машинных шин. Стихийная свалка была выявлена в полукилометре от прежней.

«Эти объекты мы отметим на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» и направим письма в муниципалитет и природоохранную прокуратуру. Надеемся, в ближайшее время эти свалки будут ликвидированы. Это можно сделать и в рамках весенних субботников. Данные мусорные точки берем контроль», - прокомментировал координатор экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгений Сомов.

Следующие проверки состояния дорог активисты ОНФ проведут в Глазове, а также районных центрах Алнаши, Малая Пурга и Завьялово, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии.

Фото: Пресс-служба регионального отделения ОНФ в Удмуртии

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо