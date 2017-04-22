Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии проверили состояние дорожного покрытия на улицах Можги в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».
Маршрут общественникам помогли составить сами жители города через дорожное сообщество МГГС в социальной сети ВКонтакте. В рейде активистов ОНФ приняли участие представители муниципалитета и Госавтоинспекции, а также журналисты.
Было проверено семь участков, два из которых были отмечены на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Это ул. Можгинская (около торгового центра «Светофор») и ул. Наговицына (напротив ветеринарного техникума).
На первом участке в чек-листы с нарушениями были занесены 5 ям. Самой большой и опасной из-за торчащей арматуры оказалась яма длиной 2,4 метра, шириной 1,2 м и глубиной 11 см.
На перекрестке улиц Можгинская-Сюгаильская пешеходный переход, по мнению экспертов Народного фронта, опасный и не соответствует нормативам. Аварийно-опасным является и дорожное полотно, где ямы достигают размеров 2.5 м х 1,40 м с глубиной 12 см.
В перечне замечаний также отсутствие разметки на всех дорогах. Примерно такую же картину участники дорожного рейда увидели на ул. Нефтяников, Южной и Пролетарской. Работу общественников своими сигналами поддерживали проезжающие водители.
«Разрушение полотна на Пролетарской происходит из-за отсутствия ливневой канализации и заниженного уровня дороги по отношению к обочине, поэтому по весне и в дожди этот участок дороги буквально смывает, - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Удмуртии Михаил Колесников. – Все наши замечания и рекомендации мы направим в администрацию Можги, управление ГИБДД и прокуратуру республики для принятия мер для устранения замечаний. А жителей города мы призываем не только выявлять аварийно-опасные дороги и отмечать их на карте «убитых» дорог ОНФ http://dorogi-onf.ru/, но принять активное участие в их голосовании за первоочередной ремонт. На данный момент на карте отмечено 181 участок в 20 населенных пунктах Удмуртии. Общая протяженность таких дорог более 170 км. За них уже проголосовало 3040 жителей республики».
Кроме того, активисты ОНФ обнаружили на обочине ул. Фалалеева груду старых машинных шин. Стихийная свалка была выявлена в полукилометре от прежней.
«Эти объекты мы отметим на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» и направим письма в муниципалитет и природоохранную прокуратуру. Надеемся, в ближайшее время эти свалки будут ликвидированы. Это можно сделать и в рамках весенних субботников. Данные мусорные точки берем контроль», - прокомментировал координатор экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгений Сомов.
Следующие проверки состояния дорог активисты ОНФ проведут в Глазове, а также районных центрах Алнаши, Малая Пурга и Завьялово, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии.
Фото: Пресс-служба регионального отделения ОНФ в Удмуртии
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