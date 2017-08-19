Из четырех несанкционированных свалок твердо-коммунальных отходов в Малопургинском районе только один мусорный объект можно считать убранным. Такое решение вынесли активисты Народного фронта по итогам рейда в район, сообщает пресс-служба регионального отделения.
Несанкционированные свалки вблизи деревень Гожня, Капустино и Ивано-Самарское, Кулаево и села Уром были нанесены на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка» жителями Малопургинского района. В начале августа в региональное отделение Народного фронта пришел официальный ответ от главы муниципального образования «Малопургинское», в котором сообщалось о полной ликвидации незаконных объектов складирования мусора.
Во время рейда выяснилось, что возле села Уром свалку попросту сгребают в одну кучу, прикрывая землей. «Такую же картину увидели в деревне Иваново-Самарское. Издалека кажется, что все убрано, но когда поднимаешься на курган свежего грунта, то в середине видно настоящую свалку», – констатировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгений Сомов.
У деревни Кулаево мусор растолкали по сторонам. В итоге из четырех проверенных свалок эксперты Народного фронта признали убранной только одну, которая располагалась возле деревни Гожня. По словам Евгения Сомова, именно она будет отмечена на интерактивной карте свалок ОНФ kartasvalok.ru зеленым цветом, что означает «проблема решена». Остальные проблемные объекты останутся в работе. Активистами Народного фронта вновь будут направлены письма в прокуратуру и региональное минприроды для повторной проверки.
Сейчас на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» на территории Удмуртии отмечено 165 свалок, из них 90 по обращению регионального отделения Народного фронта уже находятся в работе, 18 несанкционированных свалок уже ликвидированы.
Фото: ОНФ в УР
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