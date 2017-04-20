В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике состоялась встреча с участниками медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», который прошел в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля.
Республику на медиафоруме представили шесть журналистов печатных, телевизионных и интернет СМИ, лауреаты конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Наталья Тютина (газета «Удмуртская правда»), Мария Родионова (ИА Udm-info), главный редактор издания «Наше время Удмуртия» Алексей Серебренников, Дмитрий Манылов (интернет-газета «День.org»), Люция Владимирова (телеканал «ТНТ-Можга») и Юлия Кардапольцева (газета «Новый путь» Дебесского района).
Участники Медиафорума ОНФ отметили, что все площадки форума работали в режиме открытого диалога: каждый мог рассказать о проблемных точках в своем регионе.
К примеру, Люция Владимирова ехала на форум, чтобы узнать, как в непростых экономических условиях выживают такие же небольшие муниципальные телекомпании. В ходе обсуждения с коллегами из других регионов на тематической площадке по развитию регионального телевидения выяснилось, что проблема актуальна для многих.
По словам Натальи Тютиной, на площадке «Печатные СМИ» в центре внимания оказалась проблема падения тиражей из-за повышения цен на доставку «Почтой России», которая при этом не обеспечивает своевременную доставку печатных изданий: «Как следствие – теряется доверие и интерес к самому изданию. Было предложено организовать точки продаж муниципальных газет и привлечь к решению задачи органы власти».
«Уверен, что по многим проблемам, которые вы поднимали на Медиафоруме, будут приняты конкретные решения. Ваше журналистское слово, гражданская позиция заслуживают уважения, а главное – меняют наше общество к лучшему, заставляют нерадивых чиновников качественно выполнять свои служебные обязанности. Мы гордимся вами и рады, что вы обрели новых друзей в профессиональном сообществе, новые знания, полезную информацию для дальнейшей продуктивной работы и реализации интересных проектов», – отметил член регионального штаба ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.
На пленарном заседании Медиафорума члену регионального штаба ОНФ Алексею Серебренникову удалось задать вопрос президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину о продлении программы по переселению из аварийного жилья на примере микрорайона Симониха города Сарапул, где люди живут за Камой в разваливающихся бараках.
«Уже на четвертый день после Медиафорума врио главы Удмуртии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов выехал в Симониху. Сейчас туда доставлены продукты, организована медицинская помощь, людям оказывается юридическая помощь в оформлении документов», – рассказал Серебренников.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость» и центры общественного мониторинга.
Пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике
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