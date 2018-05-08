На территории региона на сегодняшний день функционируют всего четыре Вечных огня, два из которых в Ижевске и по одному в Воткинске и селе Малая Пурга, и 45 Огней памяти, которые зажигаются только в памятные даты. Мониторинг уже проведен в городах Ижевск, Воткинск, Сарапул, Можга, Глазов, селах Завьялово, Игра и Малая Пурга. Все проверенные Вечные огни функционируют, в целом территории памятников убраны. Вместе с тем есть замечания к своевременной очистке памятных плит с именами защитников.
Начиная с 2014 г. активисты Народного фронта в Удмуртии продвигали вопрос зажжения Вечных огней в Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове. В Воткинске при содействии ОНФ и жителей города Вечный огонь был зажжен 8 мая 2015 г. В 2018 г. в Сарапуле на этот же день запланировано зажжение огня на центральной площади, обновленной в рамках туристического проекта «Камский берег». В ходе неоднократных встреч с общественниками руководство города заверяло, что Вечный огонь будет функционировать на постоянной основе. На подведение газа в рамках модернизации площади были затрачены федеральные средства. Администрация Сарапула планирует зажигать огонь несколько раз в год в памятные дни.
«Горящий постоянно Вечный огонь напоминает нам о героях войны и ежедневно играет воспитательную роль для подрастающего поколения. Его значимость особо актуальна сегодня. Мы рекомендуем руководству Сарапула обсудить вопрос «будет ли это Вечный огонь или Огонь памяти?» с горожанами и ветеранскими организациями», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ, полковник Вооруженных сил РФ в отставке Андрей Цаплин.
Зажжения Вечного огня на постоянной основе ждут и жители Можги, где уже подведены газовые сети, но огонь горит только по памятным дням. В преддверии Дня Победы забытым выглядит памятник землякам-защитникам в деревне Каменное Завьяловского района. «Там, где выявляем недостатки, мы предлагаем местным администрациям организовать ремонтные работы и привести мемориальные комплексы в надлежащее состояние. Кроме того, наши активисты сами наводят порядок на некоторых воинских мемориалах. Все данные по памятным объектам мы вносим на сайт патриотических проектов Народного фронта. На нем каждый желающий может найти на карте мемориальные комплексы «Вечный огонь» с фотографиями памятников. Мы приглашаем всех жителей Удмуртии включиться в работу проекта и отмечать на карте объекты памяти: воинские захоронения, памятники и мемориалы. Также можно присылать снимки состояния памятников и захоронений на адрес регионального отделения ОНФ 18region@onf.ru», – рассказал Цаплин.
На особом контроле общественников воинские захоронения. На недавнем заседании активисты ОНФ совместно с представителями Ассоциации профессиональных гидов и переводчиков, регионального Агентства по государственной охране объектов культурного наследия и администрации Ижевска обсудили вопрос благоустройства мемориалов в течение всего года, а также популяризации мест воинской славы и включения их в реестр туристических маршрутов.
Фото с сайта http://www.nat-geo.ru
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