Завтра, 11 апреля, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проведут в Воткинске рейд по проверке состояния городских дорог. В поле зрения активистов попадут гарантийные дороги, участки дорог, занесенных на интерактивную карту ОНФ и набравшие наибольшее количество антилайков. Также в ходе рейда участники планируют выявить дороги с разрушенным полотном, чтобы впоследствии информацию о них занести на «Карту убитых дорог» ОНФ http://dorogi-onf.ru/.
Главные задачи дорожного проекта ОНФ - ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. На сегодняшний день на дорожном интернет-ресурсе ОНФ на территории Удмуртии обозначены 129 аварийных участков дорог, из них 53 – в Ижевске, 40 – Воткинске. Для участия в рейде приглашены представители администрации Воткинска.
По итогам рейда региональное отделение ОНФ доведет информацию до Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР, администрации г.Воткинска, управление ГИБДД МВД по УР для дальнейшей работы.
Фото: dorogi-onf.ru
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