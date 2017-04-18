19 апреля активисты Общероссийского Народного фронта (ОНФ) в Удмуртии проведут в Можге. В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» общественники проинспектируют состояние городских дорог. В ходе рейда участники планируют выявить дороги с разрушенным полотном, чтобы впоследствии информацию о них занести на «Карту убитых дорог» ОНФ http://dorogi-onf.ru/.
В настоящее время на дорожном интернет-ресурсе ОНФ отмечено 169 участков дорог, которые, по мнению жителей, из-за состояния полотна являются опасными и требуют ремонта. Больше всего таких участков выявлено ижевчанами – 85, в Воткинске и Воткинском районе – 45.
В Можге на карту занесено пока только два участка. Один из них находится на улице Наговицына, второй – на ул. Можгинская. Для участия в рейде приглашены представители администрации города Можги и местного управления ГИБДД.
На встрече с руководством Можги представители ОНФ обсудят вопрос по обустройству Вечного огня на мемориальном комплексе защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны.
Отметим, активистами ОНФ - депутатами Государственной Думы РФ в целях исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина был разработан законопроект, вносящий изменения в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Глава государства в июле 2014 г. поручил правительству РФ при участии Народного фронта обеспечить учет и бесперебойное функционирование на территории страны мемориалов «Вечный огонь».
В мае 2015 г. активисты Народного подсчитали и проанализировали состояние «Вечных огней» во всех регионах страны, впервые было подсчитано общее число мемориалов – 3969. В Удмуртии на тот момент значилось четыре Вечных огня – в городах Ижевск и Воткинск, а также селах Малая Пурга и Перевозное. На сегодняшний день этот список пополнился и Вечным огнем в Игре.
15 февраля 2017 г. Госдума приняла законопроект в первом чтении. В нем впервые законодательно закреплен статус мемориальных сооружений, содержащих «Вечный огонь» и «Огонь памяти», а также уточнены полномочия органов власти и местного самоуправления по учету таких объектов. Ко второму чтению авторы законопроекта детально определи статусы мемориальных сооружений, содержащих «Вечный огонь» и «Огонь памяти». В частности, указывается, что «Вечным огнем» является «составная часть воинского захоронения, мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества, обеспечивающая возможность постоянного горения огня на таком воинском захоронении или мемориальном сооружении». «Огнем памяти» предлагается считать «составную часть воинского захоронения, мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества, обеспечивающую возможность периодического горения огня на воинском захоронении или мемориальном сооружении (например, в памятные даты, определяемые властями, в том числе на региональном уровне)».
Пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике
Фото: mozhgatv.ru
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