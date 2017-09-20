20 сентября активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии проверят востребованный маршрут следования инвалида-колясочника. На примере конкретного человека мониторинг позволит проверить степень доступности объектов дорожной и социальной инфраструктуры, которые наиболее часто используются инвалидами и имеют для них важное значение.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, фронтовики также проведут опрос людей с особенностями здоровья. По мнению экспертов Народного фронта, опрос людей с тяжёлыми формами инвалидности позволит выявить объективное общественное мнение о госпрограмме «Доступная среда» и определить основные барьеры городской среды, ограничивающие право выбора инвалидами сфер жизнедеятельности.
В течение сентября эксперты ОНФ совместно с общественными организациями инвалидов проверяли доступную среду в столице Удмуртии для слабовидящих и тотально слепых людей, а также людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Материалы проведенного в Ижевске мониторинга будут обсуждены в рамках круглого стола 22 сентября. Затем итоги мониторинга будут направлены в Москву и войдут в материалы по совершенствованию доступной среды, которые будут представлены Президенту РФ Владимиру Путину.
Фото: 1pnz.ru
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