Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проверили дорожные участки Ижевска, отмеченные жителями как наиболее проблемные.
Вместе с общественниками оценили состояние дорожного полотна ижевских дорог журналисты телеканалов «Россия 1» и «5 канал». Участники рейда удостоверились, что нанесенные на интерактивную карту dorogi-onf.ru отрезки дорог действительно нуждаются в ремонте.
Из 53 аварийных участков дорог Ижевска, отмеченных на карте, в объективы телекамер попали улицы Пойма, Партизанская и проспект Калашникова.
Улица Партизанская расположена в подтопляемом районе города и без серьезной реконструкции с дренажной системой и водоотведением здесь ситуацию не исправить. По словам местных жителей, они устали обивать пороги чиновников для решения дорожного вопроса. Год назад им обещали привести дорогу в порядок, но в итоге был только установлен знак «Движение запрещено».
Участники рейда обнаружили на перекрестке улиц Партизанская и Магистральная 20 ям. Размеры некоторых из них достигают до 3,80 м в длину, 1,5 м в ширину и 20 см в глубину. При проверке дороги на Партизанской корреспонденту «России 1» пришлось надеть резиновые сапоги.
Ямы больших размеров зафиксировали участники проверки на проспекте Калашникова. На интерактивной карте dorogi-onf.ru за ремонт дороги на проспекте Калашникова высказалось большинство пользователей из Ижевска.
«На данный момент на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на территории Удмуртии отмечено 135 отрезков дорог, из них 55 – в Ижевске, на второй позиции по активности выявления аварийных дорог Воткинск. Здесь отмечено 40 дорожных участков, которые, по мнению жителей, нуждаются в ремонте. Всю информацию об отмеченных на карте дорогах и результатах голосования мы будем передавать муниципальным и региональным властям, а также в прокуратуру и ГИБДД. Поэтому больше шансов на ближайший ремонт имеют дороги, набравшие наибольшее количество голосов», – напомнил принцип действия дорожного проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» его координатор в Удмуртии Михаил Колесников.
На карте «убитых» дорог отмечены также дорога на Пойме и на улице Карла Либкнехта.
Итоги рейда с замечаниями активисты ОНФ направили в региональное управление ГИБДД и администрацию Ижевска. Кроме того, во время рейда активисты ОНФ провели мониторинг выполнения работ по замечаниям, выявленным в ходе предыдущего рейда, проведенного в марте 2017 г.
«Положительные результаты уже есть. Так, из проверенных ранее участков дорог проведен ямочный аварийный ремонт на улицах Холмогорова, Ленина, Союзная, Магистральная (возле трамвайной остановки), частично Карла Маркса и Удмуртская. Улица 9 Января вошла в Титул ремонта дорог на 2017 г. и будет сделана полностью. Только хотелось бы, чтобы ремонтировались не только те ямы, которые замеряли, но и близлежащие, то есть в целом аварийный участок», – отметил Михаил Колесников.
Активисты ОНФ продолжат работу по выявлению проблемных участков дорог в регионе для последующего устранения нарушений. Следующий город проверки – Можга. Они призывают жителей республики активно включаться в процесс выявления проблемных дорог и наносить их на интерактивную карту.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость» и центры общественного мониторинга. www.onf.ru
Пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике
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