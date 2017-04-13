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Активисты ОНФ провели рейд по «убитым» дорогам Воткинска

13 апреля
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Img 3744 Активисты ОНФ провели рейд по «убитым» дорогам Воткинска

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии совместно с дорожным сообществом «ВГГС», представителем администрации Воткинска и журналистами проинспектировали участки дорог Воткинска, отмеченные жителями города на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Жители Воткинска активно включились в работу дорожного проекта Народного фронта: 1710 из 2350 проголосовавших за ремонт того или иного разбитого участка дороги – жители этого города.

В ходе рейда участники проверили состояние четырех улиц, за ремонт которых высказалось большинство жителей города.

Дорожная инспекция стартовала с улицы Пролетарская. Здесь в районе станции скорой помощи было зафиксировано шесть ям. Их параметры оказались далеки от ГОСТа (ширина 15 см, длина 60 см, глубина 5 см). В среднем глубина ям составила 9 см, ширина и длина – около 1 м.

На Гавриловском тракте, который является стратегической для Воткинска дорожной артерией, общественники обнаружили аварийный самодел. Большие ямы, достигающие в длину 1,5 м, а в ширину – 1,2 м, кто-то выложил битым кирпичом.

«Скорее всего, это сделал тот, кто пользуется часто данной дорогой и устал ждать ее ремонт. Обращаюсь к жителям, что делать этого нельзя, так как самодельный ремонт дороги может стать причиной ДТП. Лучше сфотографировать опасный участок и отметить на интерактивной карте ОНФ, чтобы люди потом могли проголосовать за ее ремонт. Это поможет ускорить полноценный ремонт дороги», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Удмуртии Михаил Колесников.

На улице Железнодорожная в поле зрения участников рейда попала зона пешеходного перехода вблизи кафе «Гараж». Длина ямы здесь достигла 7 м, а ширина – почти 2 м. Всего на данном участке активисты ОНФ провели замер пяти ям.

Кроме того, общественники обратили внимание представителя администрации Воткинска на содержание пешеходного перехода. С одной стороны, он попросту упирается в сугроб.

Недовольство жителей Воткинска вызывает и состояние дорожного полотна на перекрестке улиц 1 Мая и 1905 года. На месте перекопа из-за устранения аварии на теплотрассе асфальтовое покрытие было разрушено, и сейчас на его месте глиняно-гравийное месиво и большая колейность, что создает помехи при насыщенном транспортном потоке. В час пик здесь создается большая пробка.

Результаты плохих дорог жители Воткинска демонстрировали на своих машинах. У кого-то оказалась разбита подвеска, помяты диски, пробиты колеса. По всем выявленным в ходе рейда нарушениям региональное отделение Народного фронта направит письма в муниципалитет, ГИБДД, прокуратуру для исправления ситуации.

«Власть на местах должна объективно оценивать дорожную ситуацию и своевременно реагировать на реальные запросы населения. Надеемся, что в Воткинске дорожная политика будет формироваться при активном участии граждан», – отметил Колесников.

Последней точкой рейда была дорога из Воткинска до деревни Верхняя Талица. Она проверялась активистами ОНФ в 2016 г. По итогам региональной конференции Народного фронта ремонт данной дороги был включен в перечень общественных предложений главе Удмуртии. Но на сегодняшний день ситуация не изменилась.

Активисты ОНФ продолжат рейды по проблемным дорожным участкам в Удмуртии. На следующей неделе они выедут в Можгу.

Пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике

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