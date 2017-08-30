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Активисты ОНФ оценили качество оказания медуслуг в Шарканской районной больнице

30 августа
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Общественники провели среди пациентов опрос о качестве обслуживания и отношении медицинского персонала.

28741 Активисты ОНФ оценили качество оказания медуслуг в Шарканской районной больнице

Опрос проводился по пяти критериям работы районной поликлиники. Открытость и доступность информации о работе поликлиники более половины опрошенных оценили на четыре балла по пятибалльной шкале. Высший балл дали 35 процентов респондентов, 10 оценили этот критерий на «удовлетворительно».

В ходе опроса стало известно, что набирает популярность запись на прием к врачу через веб-регистратуру. Активисты Народного фронта попытались взять номерок к специалистам через инфомат, но, оказалось, аппарат четвертый день не работал. Позже его все же привели в рабочее состояние.

Пациенты говорили о необходимости совершенствования работы электронной очереди, чтобы сократить время ожидания к специалистам. В преддверии мониторинга общественники попробовали сами записаться к специалистам через интернет-ресурс. Но на текущую и следующую недели свободных номерков к терапевту, неврологу и стоматологам уже не было.

Критерий комфортности условий предоставления услуг и их доступности 35 процентов опрошенных оценили на «удовлетворительно». Вместе с тем критерий «продолжительность времени ожидания» вызвал разноречивые оценки – от одного до пяти баллов. 50 процентов пациентов время ожидания оценили на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Почти половина респондентов (45 процентов) поставила высшую оценку доброжелательности, вежливости и компетентности персонала. 75 процентов опрошенных оценили критерий удовлетворенности качеством оказания услуг на «отлично» и «хорошо».

В ходе опроса респонденты высказывали замечания и предложения по улучшению качества и доступности медицинской помощи. К примеру, они предложили сократить время ожидания в очереди, решить проблему нехватки врачей-стоматологов, ведь сейчас за номерком люди приходят в 5 утра, а к детскому стоматологу бывает только два номерка в день. А еще жители района просят обеспечить бесплатными бахилами и перчатками, решить проблему доступности к узким специалистам, в первую очередь невропатологу и окулисту, а также решить проблему получения бесплатных лекарств многодетными семьями.

Фото: fedpress.ru

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Автор статьи

3 %d0%bd%d0%b0 4.. Наталья ТЮТИНА Журналист Все материалы этого автора

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