Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике в ходе пресс-конференции рассказали журналистам о результатах деятельности регионального отделения ОНФ за три года. За это время представителям Народного фронта удалось решить или оказать содействие в решении многих вопросов в социальной сфере. Региональное отделение ОНФ объединяет сегодня более 300 человек, экспертов, которые участвуют в проектах и повестке общественного движения.
«Все больше граждан говорят нам о проблемах, и это позволяет лучше понять ситуацию в республике. За три года к нам обратились более 700 жителей. Причем это только в исполком Народного фронта, не считая обращений на местах к общественникам», – сообщил член регионального штаба ОНФ Андрей Цаплин.
Важным результатом работы является и налаживание конструктивного диалога с властью. Одним из инструментов взаимодействия с региональной властью являются общественные предложения, сформированные по итогам региональных конференций ОНФ. В 2015 г. в документе было девять предложений, в 2016 г. их число удвоилось – до 18.
О результатах своей деятельности в ОНФ рассказали члены регионального штаба Народного фронта Михаил Колесников и Евгений Сомов. К примеру, Колесников рассказал о том, что благодаря инициативе ОНФ и сплоченности неравнодушных горожан в 2014 г. к мемориальному комплексу были подведены газовые сети и тем самым обеспечено круглогодичное функционирование Вечного огня в Воткинске.
«В следующем году мы планируем снова провести инвентаризацию Вечных огней в городах и райцентрах Удмуртии для выяснения ситуации, где можно без особых финансовых вложений подвести газовые сети к имеющимся обелискам. В качестве экспертов будут привлечены специалисты газовой организации. Надеемся, что муниципальные власти к решению вопроса о функционировании Вечного огня отнесутся с должным пониманием», – подчеркнул Колесников.
Социально значимый результат работы регионального отделения ОНФ – строительство школы в микрорайоне Столичный города Ижевска. «Именно активисты ОНФ после обращения инициативной группы жителей микрорайона Столичный города Ижевска смогли добиться смещения сроков начала строительства школы с 2018 на 2016 год», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Каракулина. Но этот вопрос, по ее словам, не снимается с контроля общественников. Есть опасения, что не все дети микрорайона смогут пойти в данное образовательное учреждение, так как уже сейчас родителей будущих первоклассников направляют в соседние школы, которые уже переполнены.
На контроле активистов ОНФ и выполнение поручения президента России по оптимизации отчетности в образовательных учреждениях. По словам Татьяны Каракулиной, с 2014 г. ситуация с отчетностью в школах Удмуртии только ухудшилась.
Активисты Народного фронта отметили, что особое внимание в 2017 г. будет уделено мониторингу реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, а в рамках Года экологии – вопросам утилизации твердых коммунальных отходов, экологической безопасности, сохранения зеленых зон городов Удмуртии, лесовосстановлению и другим направлениям. Евгений Сомов ознакомил журналистов с интерактивной картой стихийных свалок, разработанной региональным отделением ОНФ в этом году.
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