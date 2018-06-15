В мероприятии, приуроченном к 85-летию АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и 130-летию П.В. Можарова, приняли участие министр культуры и туризма Удмуртской Республики В.М. Соловьев, председатель Городской думы города Ижевска О.В. Гарин, генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г.И. Кудрявцев, заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике Д.А. Чистяков, и.о. главы Администрации Октябрьского района города Ижевска В.В. Мартынов, и.о. начальника управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска Т.Р. Шитова, скульптор П.К. Медведев, руководители, ветераны и молодежь предприятия. Памятник Петру Можарову в центре столицы Удмуртии станет знаковой культурно-исторической ценностью города, важным привлекательным объектом для посещения ижевчан и гостей столицы.
Справка
Личность П.В. Можарова многогранна и интересна. Он родился в 1888году в Тамбовском уезде, в семье дворянина. Окончил Лейпцигский университет в Германии. С 1915 года работал конструктором, главным механиком на Тамбовском пороховом заводе. В 1924 году приехал на Ижстальзавод. В 1927 году был командирован в Германию для изучения опыта мотоциклостроения. В 1932 году П.В. Можаров был прикомандирован к предприятию для оказания технической помощи в организации серийного производства первых отечественных мотоциклов.
П.В. Можаров был идейным вдохновителем моторизации всей страны, а образцы его мотоциклов послужили новым толчком к развитию промышленности нашего города и республики. Он положил начало развитию отечественного мотоциклостроения.
С 1933-1941 гг. Ижевский мотоциклетный завод изготовил более 17 тысяч мотоциклов тяжёлого класса трёх марок Иж7, Иж8, Иж9, в том числе 3,5 тысячи для Красной Армии. Это была передовая техника того времени.
В истории ярко отражён организованный в 1936 году первый в Советском Союзе женский мотопробег по маршруту Ижевск — Москва, совершенный женами руководителей завода.
С началом Великой Отечественной войны Мотозавод приступил к изготовлению пулемётов «Максим», а производство мотоциклов вместе с технической документацией передал на Урал в город Ирбит. Позже появились такие известные на всю страну модели тяжелого класса, как М-72, К-750, «Урал», «Ирбит», «Днепр».
Созданный по инициативе П.В. Можарова, Ижевский мотозавод сыграл большую роль в индустриализации страны. Благодаря ему Ижевск стал родиной мотоциклостроения в Советском Союзе.
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