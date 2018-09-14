Первые отечественные серийные мотоциклы
Создание Ижевского мотоциклетного завода в 1933 году подарило стране первые серийные мотоциклы, разработанные Петром Владимировичем Можаровым. Новому предприятию необходимо было заявить о своей продукции. 24 июля 1936 года состоялся знаменитый первый женский мотопробег по маршруту Ижевск - Москва. Жёны руководителей завода, прошедшие специальную подготовку, преодолели на мотоциклах «Иж-7» 1675 км труднейшего пути по бездорожью. В столице страны их встречал нарком тяжёлой промышленности СССР Серго Орджоникидзе. Он высоко оценил изделия Ижевского мотозавода и попросил увеличить производство мотоциклов до 2000 в год. В свою очередь, женщины обратились с просьбой помочь в строительстве детского сада. Стороны сдержали свои обещания: уже в 1936 году было выпущено 2007 мотоциклов, а к 1938 году было построено первое в Ижевске детское дошкольное учреждение, ныне детский сад № 9, расположенный на улице Красногеройской. Всего с 1933 по 1941 год на мотозаводе было изготовлено более 17 000 мотоциклов под маркой «Иж», из них 3 500 - для Красной армии.
Вклад в Великую Победу
С началом Великой Отечественной войны вся работа предприятия была подчинена интересам фронта. Производство мотоциклов было передано на Урал в город Ирбит, а на заводе организовано массовое производство пулемётов «Максим». Более 82 тысяч пулемётов поступили на вооружение всех видов войск: ПВО, флота, кавалерии, пехоты, стрелковых дивизий, авиации. Также в годы войны на предприятии изготавливались детали для снарядов легендарных реактивных миномётов «Катюша». Восемнадцать раз за годы войны мотозавод завоёвывал первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании. Более 3 тысяч работников награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Рождение легенды
После войны в истории предприятия открывается новая страница. Именно на Ижевском мотозаводе в 1948 году при личном участии конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова была разработана техническая документация и изготовлена первая опытная партия (1500 единиц) АК-47. В это же время была создана школа ружейного мастерства, в больших количествах выпускались охотничьи ружья.
50-е годы стали для предприятия эпохой освоения и производства сложной наукоёмкой приборной техники: приборов управления артиллерийским зенитным огнём (ПУАЗО), счётно-решающих устройств для самоходной установки «Шилка».
Дорога в космос начинается на земле
В конце 50-х годов начались работы по освоению технологий в интересах космонавтики. Для обеспечения первого полёта человека в космос был организован выпуск электромоделирующей станции «Электрон», используемой для расчётов параметров космических полётов и проведения сложных исследований при разработке ракетно-космических систем и комплексов. Станциями «Электрон» оснащались крупнейшие научно-конструкторские центры, полигоны и космодромы. В дальнейшем предприятие участвовало во многих космических программах страны — «Луна», «Восток», «Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Союз», «Прогресс», «Фобос», «Буран»-«Энергия», «МКС» и других. Серийно производились системы управления для баллистических жидкостных ракет 8К-11, 8К-14. Организован выпуск аппаратуры ракетного комплекса «Тепм-С».
В 80-е годы на Байконуре велось создание и обеспечение запуска первого беспилотного космического корабля «Буран». По этой программе мотозавод ввёл в эксплуатацию более 110 единиц телеметрического оборудования, изготовил так называемый «чёрный ящик» — систему записи и хранения информации.
Уникальные технологии и оборонный щит страны
Наряду с производством специальной техники в 1970-1980 гг. на мотозаводе проводилось освоение микроэлектроники и медицинской техники. Заводу было поручено изготовление специализированных приборных комплексов для атомных подводных лодок. За вклад в освоение космоса и укрепление обороноспособности страны завод награждён тремя орденами СССР: орденом Ленина (1961 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1970 г.), орденом Октябрьской революции (1976 г.).
В 90-х годах предприятию вновь поручено важное государственное задание: производство аппаратуры управления стратегическими ракетными комплексами «Тополь», а затем «Тополь-М».
Современное предприятие
«Аксион» сегодня - крупное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны. Здесь выпускаются изделия специальной техники для всех видов и родов войск Вооружённых сил России, а также продукция гражданского назначения: медицинская и бытовая техника, энергосберегающее оборудование, лифты, электронно-коллиматорные прицелы и многое другое.
Медицинская техника, выпускаемая предприятием, востребована не только в России, но и за рубежом, ряд изделий поставляется в лечебные и профилактические учреждения страны, а также в медицинские структуры Вооружённых сил и МЧС РФ. Последней разработкой предприятия стал наружный дефибриллятор-автомат ДА-Н-01. Он автоматически анализирует жизненные показатели пациента и при необходимости подаёт команду осуществления электрического разряда.
«Аксион»: с заботой о людях
Приоритетное значение для «Аксиона» имеет развитие социальной сферы. Работникам предоставляются достойные и безопасные условия труда, гарантированная социальная защита, широкие возможности карьерного и личностного роста. Ежегодно повышается заработная плата, увеличивается количество предоставляемых льгот, внедрены корпоративные карты, применяются методы «бережливого производства». Создана и постоянно совершенствуется учебно-методическая база. В Центре подготовки кадров сотрудники проходят необходимое обучение, повышают свою квалификацию. Совместно с ИжГТУ им. М.Т. Калашникова на предприятии успешно функционирует базовая кафедра «Проектирование и технология производства приборов», предоставляющая возможность студентам получить дополнительные компетенции по многим перспективным направлениям. Воссоздана художественная самодеятельность по различным направлениям, регулярно проводятся творческие фестивали и конкурсы.
Под руководством генерального директора Геннадия Ивановича Кудрявцева АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» уверенно смотрит в будущее, реализует многие перспективные начинания.
Более 82 тысяч пулемётов «Максим» в годы Великой Отечественной войны поступили на вооружение всех видов войск: ПВО, флота, кавалерии, пехоты, стрелковых дивизий, авиации.
Предприятие участвовало во многих космических программах страны - «Луна», «Восток», «Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Союз», «Прогресс», «Фобос», «Буран»-«Энергия», «МКС» и других.
«Аксион» сегодня - крупное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны.
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