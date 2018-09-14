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Знак «Инвалид»: новый порядок выдачи и использования **До недавнего времени знак «Инвалид» предназначался для автомобиля, на котором ездит человек с инвал...

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