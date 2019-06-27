В последние годы в связи со стремительно усиливающейся ролью социальных сетей в повседневной жизни общества большинство российских политиков открыли личные аккаунты в Facebook, Instagram и на других сетевых площадках. На прямое общение с гражданами, которое обеспечивают соцсети, вышли не только сотрудники министерств и ведомств, но и главы регионов. По данным исследователей, сегодня у 72 процентов губернаторов есть своя страница в Instagram. Личный аккаунт в этой соцсети есть и у Главы Удмуртии Александра Бречалова.
«Удмуртская правда» в №24 от 27 июня (публикация «Связанные одной сетью») уже писала о ситуациях, благополучно разрешённых благодаря обращению жителей Удмуртии к Александру Бречалову через соцсети. Глава Удмуртии активно пользуется возможностями виртуального общения с жителями республики. В этом году по состоянию на 23 июня ему через социальные сети поступило 6304 вопроса. Это почти на 1500 вопросов больше уровня аналогичного периода прошлого года. Средний срок реагирования составил 3,5 дня (на отработку одних обращений требовался дополнительный сбор информации, выезды на другие происходили уже через несколько часов после опубликования в соцсети обращения).
Согласно завершившемуся недавно независимому исследованию эффективности работы глав регионов через соцсети, Александр Бречалов оказался одним из лидеров в этом направлении. Кроме Александра Бречалова, на верхних строчках рейтинга оказались Максим Решетников (Пермский край), Радий Хабиров (Республика Башкортостан) и Денис Паслер (Оренбургская область). «(На страницах этих губернаторов) появляются ответы руководителей, полезные для пользователей. Заметна заинтересованность отвечающих в реальном разрешении проблемы. Чиновники берут контакты у пользователей и обращаются к ним за подробной информацией», - подчёркивают исследователи.
Разумеется, люди обращаются к Бречалову и по официальным каналам: количество обращений в 2019 году уже приближается к пяти тысячам.
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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