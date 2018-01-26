Ежегодно Автономная некоммерческая организация «Карнавал профессий» проводит в регионе одноимённый фестиваль, который уже давно снискал высокую репутацию. Народное голосование в номинации «Лучший работодатель Удмуртской Республики» становится одним из заметных и важных событий фестиваля. Оно позволяет в полной мере оценить, как развивается социальная сфера на предприятиях республики и насколько сотрудники удовлетворены условиями, в которых работают, – от зарплаты в сравнении с другими компаниями отрасли до социальной защищённости и сплочённости коллектива. Голосуют в конкурсе все желающие, в том числе сотрудники, уже имеющие опыт работы на разных предприятиях и владеющая объективной информацией для сравнения.
Конкурс проводился с 9 сентября, в нём приняли участие десятки фирм и компаний из разных городов республики, в том числе крупные игроки рынка. За это время тысячи участники голосования вынесли свои оценки предприятиям в таких категориях, как руководство, коллектив, условия работы, зарплата, социальные гарантии. Чтобы подкрепить свою позицию, некоторые голосующие писали организаторам конкурса подробные письма, рассказывающие о жизни своих предприятий. Результаты конкурса традиционно становятся предметом интереса потенциальных соискателей и партнёров: компании, которые сами сотрудники подняли на верхние строчки рейтинга, становятся наиболее привлекательными для специалистов высокого класса.
По итогам 2017 года абсолютным лидером голосования стал агрокомплекс «КОМОС ГРУПП». Наибольшее число сотрудников разных профессий отметили, что, работая здесь, они чувствуют себя социально и экономически защищёнными, а стратегия развития предприятия даёт им уверенность в будущем. Получая диплом победителя конкурса на торжественной церемонии награждения, исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин подтвердил:
– Мы относимся к людям как к главной ценности и стараемся способствовать их профессиональному и личностному развитию. В нашей компании работают представители более 300 профессий и они составляют костяк нашего многотысячного коллектива. Руководство агрохолдинга предлагает сотрудникам конкурентную заработную плату, сбалансированный социальный пакет, возможность карьерного роста и делает всё возможное для того, чтобы «вырастить» в своём коллективе профессионалов высочайшего класса, поэтому считаю эту награду не только почётной, но и заслуженной.
Сегодня на предприятиях агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», расположенных в четырёх регионах России, работает более 15 тысяч человек. По итогам 2016 года затраты компании на развитие социальной сферы и персонал выросли на 47% (почти в полтора раза) и составили 87 миллионов рублей.
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