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Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»: воля к победе. Командный дух, царящий на предприятиях компании, позволил ей войти в число лидеров отрасли

24 августа
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Летняя спартакиада ООО «КОМОС ГРУПП» состоялась в одиннадцатый раз. Компания, занимающая сегодня шестое место в рейтинге национальных агрохолдингов, в очередной раз подтвердила, что его сотрудники готовы к новым достижениям как на своих рабочих местах, так и на спортивном поле.

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Зимние и летние спартакиады агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» – одна из самых стабильных традиций компании. Больше десяти лет сборные, представляющие предприятия агрохолдинга, встречаются на сезонных соревнованиях, чтобы почувствовать командный дух и азарт здорового соперничества. В этом году старты состоялись в Сарапуле. Участников и зрителей ждал настоящий праздник спорта, в котором приняли участие более 800 спортсменов, представляющих 17 команд из четырёх регионов присутствия агрохолдинга.

Праздник спорта

Высокий уровень спортивных игр задала церемония открытия с парадом команд, с торжественным поднятием флага и зажжением огня – почти олимпийского, тем более что напутствие спортсменам–любителям дала олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и СССР, легенда лыжного спорта Галина Кулакова. Она много лет поддерживает спартакиаду «КОМОС ГРУПП», вдохновляя своим присутствием спортсменов предприятий агрохолдинга:

– Я рада, что под флагами «КОМОС ГРУПП» снова проходит этот спортивный праздник. Все 15 лет, что существует агрохолдинг, здесь поддерживают интерес работников к здоровому образу жизни, в зимние и летние виды спорта вовлекают целые семьи, приучают к тренировкам и соревнованиям мальчишек и девчонок. Возможно, среди них – наши будущие олимпийские чемпионы. Но даже если они не станут профессиональными спортсменами, спорт сделает их жизнь ярче.

Команды соревновались в шести видах спорта: легкоатлетической эстафете, пулевой стрельбе, мини–футболе, пляжном волейболе, прыжках в длину и семейной эстафете. Впервые в истории проведения спартакиады в программу был включён экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев» для болельщиков, кроме того, все желающие смогли сдать нормы ГТО.

To be: спорту – быть!

Благодаря этой насыщенной программе стадион оздоровительного центра «Сокол» на несколько часов превратился в бурлящий, эмоциональный, многолюдный водоворот. На одной половине поля одновременно проходили по два матча мини–футбола. На другой развернулась площадка бренда To be – под руководством профессиональных инструкторов все желающие испытывали тренажёры, учились правильному жиму штанги и работе с гирями, а также дегустировали вкуснейшие продукты новой линейки спортивного питания от «КОМОС ГРУПП».

На беговых дорожках стадиона можно было увидеть участников эстафеты.

Вот стремительный бегун обошёл других участников двухкилометровой дистанции, а затем кроме обязательных пяти кругов пробежал ещё три. Спортсмен Павел Зырянов, прессовщик сыра на Кезском сырзаводе, доволен удачным финишем:

– Очень нравится чувствовать каждый мускул во время бега. Дома стараюсь бегать несколько раз в неделю. А «лишние» три круга пробежал, чтобы мышцы оставались здоровыми и эластичными. Профессионально спортом я никогда не занимался, но тренироваться начал ещё в школе. Сейчас мои дети увлечены спортом: старший – лёгкой атлетикой, младший – лыжами. Возможности соревноваться с другими бегунами, которую предоставляет «КОМОС ГРУПП» на своих спартакиадах, очень рад: участвую в летнем этапе уже восьмой раз.

Совместные усилия

Семья Митрошиных, представляющая команду «Удмуртская птицефабрика» (г. Глазов), взяла с собой сына – шестилетний Лев принял участие в семейной эстафете наравне с папой Владимиром и мамой Ксенией: семейная команда заняла призовое место в своей возрастной подгруппе. В этой семье трое детей, и спортом здесь увлечён каждый от мала до велика. Тренируются обычно три–пять раз в неделю – бегают на стадионе, катаются на велосипедах и роллерах летом, ходят на лыжах зимой. В спартакиаде агрохолдинга принимают участие в четвёртый раз. Ксения Митрошина говорит:

– Нашему младшему ребенку 3 года, и думаю, через год уже возьмём его с собой на семейную эстафету. «КОМОС ГРУПП» поддерживает наше увлечение спортом: предприятие обеспечивает инвентарём, спортивной одеждой и обувью, проводит сезонные спартакиады, которые очень стимулируют на тренировки и становятся запоминающимися событиями.

Рядом со стадионом проходило одно из самых эмоциональных состязаний спартакиады – перетягивание каната. Двенадцать мужчин, по шесть человек в команде, не жалея сил, старались перетянуть канат на себя.

P.S. Церемония награждения выявила чемпионов: первыми в командном зачёте в премьер–лиге стали сотрудники предприятия «Ижмолоко», в высшей лиге победителями стала сборная управляющей компании ООО «КОМОС ГРУПП». Программа праздника ещё долго продолжалась, можно было увидеть выступления как самодеятельных коллективов агрохолдинга, так и профессиональной кавер–группы, отведать каши из полевой кухни с вкуснейшей тушёнкой торговой марки «Восточный» и познакомиться с участниками других команд, обменяться впечатлениями. Лишь поздно вечером спортсмены–любители разъехались – до новых стартов, до новых побед.

Вкус и качество жизни

Летний этап XI спартакиады открыл управляющий ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов:

– Для агрохолдинга проведение спартакиад – дело принципа. Мы не только производим натуральные и вкусные продукты, которые позволяют покупателям уже в 72 регионах Российской Федерации выбирать полезную и качественную молочную, кисломолочную, мясную, рыбную продукцию, свежайшие куриные яйца и превосходные сыры, но и заботимся о высоком качестве жизни наших сотрудников. Любительский спорт – это долголетие и хорошая физическая форма, это воспитание воли и стремление к новым результатам – как личным, так и командным. Спортивный дух наши сотрудники переносят и на работу, постоянно стремясь к новым вершинам и покоряя их. Неслучайно в рейтинге агрохолдингов России «КОМОС ГРУПП» занимает 6–е место.

В спартакиады включены виды спорта, доступные для большинства сотрудников холдинга, – легкоатлетические дисциплины, мини–футбол. Особое место в спартакиадах занимают семейные эстафеты, объединяющие поколения. Наблюдая за этими эстафетами, мы видим, как складываются спортивные и профессиональные династии работников компании «КОМОС ГРУПП». Если на первых спартакиадах дети восьми–девяти лет выходили на свои первые большие старты, то сегодня они, уже повзрослевшие, – полноправные участники команд, сотрудники наших предприятий. Они выросли на наших спартакиадах, впитали их командный дух. Среди таких представителей трудовых династий – наш 20–летний электрик предприятия «Кигбаевский бекон», который уже носит титул чемпиона мира среди юниоров по полиатлону. Но наша цель в первую очередь – развитие и поддержка любительского спорта.

– Агрохолдинг объединил любовь к спорту и умение делать вкусные и качественные продукты.

– Да, сегодня мы представляем на рынке две линейки продуктов здорового питания. Первая, FITNESS time, уже давно и прочно завоевала доверие покупателей. Продукты линейки FITNESS time покупают люди, увлечённые фитнесом и спортом и следящие за тем, чтобы их питание было сбалансированным и качественным. Вторая торговая марка To be – это инновационная линейка продуктов, адресованная в первую очередь интенсивно тренирующимся людям. Линейка разрабатывалась с учётом их потребности в белках, аминокислотах, витаминах. По сути, это готовые коктейли для спортсменов и всех, кто ведёт физически активный образ жизни. Продукты To be уже получили высокие оценки потребителей, они уверенно вышли на федеральный рынок.

– От спортивных рекордов – к производственным. Какую планку готовится взять агрохолдинг «КОМОС–ГРУПП»?

– Наш план – выйти на миллион тонн переработки молока. Для этого у нас есть все возможности – инвестиционная программа, технические решения и, конечно, доверие потребителей к нашим торговым маркам.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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