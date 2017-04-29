На VIII Всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» Агентство инвестразвития Удмуртии презентует несколько проектов.
«Мероприятия, которые будут проходить в рамках выставки, привлекут внимание к туристическим и спортивным объектам республики. Я уверена, что событие внесет большой вклад в укрепление межрегионального и международного сотрудничества, в том числе привлечет внимание инвесторов к региону. Именно такие площадки позволяют продемонстрировать существующие возможности и будущий потенциал республики, выстроить диалог с бизнес-сообществами и инвесторами, понять их запросы и сформировать соответствующие предложения», - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Римма Бякова.
В числе проектов Агентства – зона отдыха в районе Ижевского ипподрома, создание современного социально-реабилитационного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов, строительство современного бассейна длиной 50 метров, создание в Воткинске физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в Глазове, создание ледовой арены на 5000 зрителей в городе Ижевске.
Объем инвестиций проектов составляет от ста миллионов до 3,8 миллиардов рублей.
«Мы понимаем, что развитие туризма в республике - это развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест. Поэтому для нас этот сектор в приоритете. Безусловно, в этом направлении важно работать в стыке с промышленными предприятиями как крупными и средними, так и малыми. У промышленного туризма в Удмуртской Республике есть перспективы и направления для развития. Название выставки «Турзавод» говорит само за себя», - прокомментировала руководитель Агентства инвестиционного развития УР.
Фото: airur.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.