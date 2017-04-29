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Агентство инвестиционного развития Удмуртии презентует проекты на Турзаводе

29 апреля
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C68d2bf525181e72c09699ec80c8bccc Агентство инвестиционного развития Удмуртии презентует проекты на Турзаводе

На VIII Всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» Агентство инвестразвития Удмуртии презентует несколько проектов.

«Мероприятия, которые будут проходить в рамках выставки, привлекут внимание к туристическим и спортивным объектам республики. Я уверена, что событие внесет большой вклад в укрепление межрегионального и международного сотрудничества, в том числе привлечет внимание инвесторов к региону. Именно такие площадки позволяют продемонстрировать существующие возможности и будущий потенциал республики, выстроить диалог с бизнес-сообществами и инвесторами, понять их запросы и сформировать соответствующие предложения», - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Римма Бякова.

В числе проектов Агентства – зона отдыха в районе Ижевского ипподрома, создание современного социально-реабилитационного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов, строительство современного бассейна длиной 50 метров, создание в Воткинске физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в Глазове, создание ледовой арены на 5000 зрителей в городе Ижевске.

Объем инвестиций проектов составляет от ста миллионов до 3,8 миллиардов рублей.

«Мы понимаем, что развитие туризма в республике - это развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест. Поэтому для нас этот сектор в приоритете. Безусловно, в этом направлении важно работать в стыке с промышленными предприятиями как крупными и средними, так и малыми. У промышленного туризма в Удмуртской Республике есть перспективы и направления для развития. Название выставки «Турзавод» говорит само за себя», - прокомментировала руководитель Агентства инвестиционного развития УР.

Фото: airur.ru

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