Предварительно было известно лишь то, что пассажир этот вылетает 25 декабря рейсом Иж-307 из Ижевска в Москву. И только на этапе предполётной регистрации был определён «юбилейный» пассажир, обозначивший для аэропорта поистине рекорд десятилетия. Им стала 33-летняя ижевчанка Ольга Шабанова, отправившаяся со своей семьей – мужем Александром, сыновьями Лёвой, Тимофеем и ретривером Джейсоном в далёкую зарубежную поездку.
Под дружные аплодисменты пассажиров рейса Иж-307, персонала аэропорта, многочисленных провожающих и встречающих семья Шабановых получила из рук начальника лётной службы АО «Ижавиа» подарки – сертификат на бесплатный авиаперелёт «туда» и «обратно» для двух лиц на любой из маршрутов «Ижавиа» в 2018 году. А также сертификат на бесплатную стоянку для транспорта и посещение зала повышенной комфортности аэропорта Ижевск в течение всего года. По решению генерального директора авиакомпании Александра Городилова предоставленная сертификатом привилегия распространилась на всех членов семьи «юбилейного» пассажира прямо на этапе поздравления, что называется, в режиме онлайн.
«Нечасто доводится быть столь удачливой и обратить на себя взор Фортуны, - поделилась Ольга своими впечатлениями. – Особенно приятно, что такой счастливый случай произошёл в родном городе, родном аэропорту Ижевск. Для нашей семьи это потрясающее событие, впечатлениями от которого мы ещё долго будем делиться друг с другом и со всеми друзьями, близкими. Спасибо авиакомпании за подарок, которым мы непременно воспользуемся, и за внимание к своим авиапассажирам. Пусть в следующем году на этом месте получает подарки 350– или даже 400-тысячный пассажир аэропорта Ижевск!»
К слову, 400-тысячный пассажиравиакомпании «Ижавиа» - в планах 2018 года. Нынешний год оставил этот рекорд, по сути, на расстоянии шага – порядка 380 тысяч пассажиров было перевезено в году уходящем рейсами авиакомпании. Прирост, по сравнению с 2016-м, очевидный: в нём было перевезено 307, 6 тысяч пассажиров. Пассажиропоток аэропорта за год увеличился на 22,5 процента, или более чем на 50 тысяч пассажиров. Вырос и грузопоток аэропорта Ижевск.
АО «Ижавиа» неуклонно наращивает ключевые показатели своей деятельности, ориентируясь прежде всего на незыблемые критерии, определяющие профессионализм и степень доверия к авиаперевозчику. Всё больше – и статистика это подтверждает – пассажиров летает с «Ижавиа», выбирая для себя безопасность, пунктуальность и отличный сервис.
Фото и текст пресс-служба АО «Ижавиа»
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.