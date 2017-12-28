АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ: УДМУРТИЯ СПОСОБНА ПРЕДЛОЖИТЬ САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ В РОССИИ ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Один из них может быть реализован в Глазове. Сегодня в рамках рабочей поездки в город Глазов Глав...

В филиале «Удмуртэнерго» прошел региональный штаб, посвященный надежности энергоснабжения в республике в праздничные дни 27 декабря 2017 года филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под председательством замес...

От редактора. 2018 год: перемены к лучшему Что принесёт нам 2018 год? Предугадать сложно. Но с уверенностью можно сказать, что люди по-прежнему ...