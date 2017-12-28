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Аэропорт Ижевск: с начала года- 300 тысяч пассажиров!

28 декабря
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25 декабря в аэропорту Ижевск состоялось событие, которого, без преувеличения, ждали несколько лет. И напряжённо, слаженно трудились над тем, чтобы существенно увеличить число пассажиров, прибывающих непосредственно в аэропорт Ижевск и вылетающих из него. По данным статистики пятилетней давности, годовой объём пассажиропотока по аэропорту Ижевск составлял 86 тысяч. Цифра стабильно росла, и в этом году был объявлен уже трёхсоттысячный пассажир аэропорта Ижевск!

Img 7817 Аэропорт Ижевск: с начала года- 300 тысяч пассажиров!

Предварительно было известно лишь то, что пассажир этот вылетает 25 декабря рейсом Иж-307 из Ижевска в Москву. И только на этапе предполётной регистрации был определён «юбилейный» пассажир, обозначивший для аэропорта поистине рекорд десятилетия. Им стала 33-летняя ижевчанка Ольга Шабанова, отправившаяся со своей семьей – мужем Александром, сыновьями Лёвой, Тимофеем и ретривером Джейсоном в далёкую зарубежную поездку.

Под дружные аплодисменты пассажиров рейса Иж-307, персонала аэропорта, многочисленных провожающих и встречающих семья Шабановых получила из рук начальника лётной службы АО «Ижавиа» подарки – сертификат на бесплатный авиаперелёт «туда» и «обратно» для двух лиц на любой из маршрутов «Ижавиа» в 2018 году. А также сертификат на бесплатную стоянку для транспорта и посещение зала повышенной комфортности аэропорта Ижевск в течение всего года. По решению генерального директора авиакомпании Александра Городилова предоставленная сертификатом привилегия распространилась на всех членов семьи «юбилейного» пассажира прямо на этапе поздравления, что называется, в режиме онлайн.

«Нечасто доводится быть столь удачливой и обратить на себя взор Фортуны, - поделилась Ольга своими впечатлениями. – Особенно приятно, что такой счастливый случай произошёл в родном городе, родном аэропорту Ижевск. Для нашей семьи это потрясающее событие, впечатлениями от которого мы ещё долго будем делиться друг с другом и со всеми друзьями, близкими. Спасибо авиакомпании за подарок, которым мы непременно воспользуемся, и за внимание к своим авиапассажирам. Пусть в следующем году на этом месте получает подарки 350– или даже 400-тысячный пассажир аэропорта Ижевск!»

К слову, 400-тысячный пассажиравиакомпании «Ижавиа» - в планах 2018 года. Нынешний год оставил этот рекорд, по сути, на расстоянии шага – порядка 380 тысяч пассажиров было перевезено в году уходящем рейсами авиакомпании. Прирост, по сравнению с 2016-м, очевидный: в нём было перевезено 307, 6 тысяч пассажиров. Пассажиропоток аэропорта за год увеличился на 22,5 процента, или более чем на 50 тысяч пассажиров. Вырос и грузопоток аэропорта Ижевск.

АО «Ижавиа» неуклонно наращивает ключевые показатели своей деятельности, ориентируясь прежде всего на незыблемые критерии, определяющие профессионализм и степень доверия к авиаперевозчику. Всё больше – и статистика это подтверждает – пассажиров летает с «Ижавиа», выбирая для себя безопасность, пунктуальность и отличный сервис.

Фото и текст пресс-служба АО «Ижавиа»

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