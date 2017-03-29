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Адвокат пытался пронести сотовый телефон своему подзащитному в Глазовское СИЗО

29 марта
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Wr 720.sh 18 Адвокат пытался пронести сотовый телефон своему подзащитному в Глазовское СИЗО

Адвокат, прибывший для оказания юридической помощи своему подзащитному в СИЗО, пытался пронести сотовый телефон, но был задержан на контрольно-пропускном пункте.

На требования сотрудников следственного изолятора №2 сдать запрещенные предметы, адвокат пояснил, что запрещенных к проносу предметов не имеет. Однако при помощи технических средств младший инспектор дежурной службы обнаружил у адвоката в кармане куртки сотовый телефон, сообщает пресс-служба УФСИН по УР. В соответствии с российским законодательством защитнику запрещается проносить на территорию места содержания под стражей технические средства связи. Начальником учреждения по данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы были направлены в Глазовский районный суд.

«Своими действиями адвокат не выполнил законное требование сотрудника уголовно-исполнительной системы. <…> неповиновение гражданина законному распоряжению или требованию сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы при исполнении им своих должностных обязанностей по обеспечению охраны и безопасности учреждения влечет наложение административного штрафа или административный арест», – пояснила старший юрисконсульт СИЗО-2 Анастасия Полонянкина.

Суд признал адвоката виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административный штраф в размере 500 рублей.

Фото: kp.by

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