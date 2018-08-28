Ижевск готов к отопительному сезону на 84,7 % **Порядка 85 % объектов городского хозяйства Ижевска готово к отопительному сезону. Об этом сообщил и...

ИT-специалисты Удмуртии обсудили возможности современных технологий в отрасли **В прошедшие выходные под Ижевском прошёл Летний ИT-лагерь «IT Summer Camp». Специалисты в области и...

Папа, не пропадай! Суды Удмуртии признали восемь алиментщиков без вести отсутствующими. А их дети получили право на получение от государства пенсии по потере кормильца **Российские суды начали по материалам службы судебных приставов признавать без вести отсутствующими ...