Как сообщил Константин Сунцов, муниципальный долг сегодня составляют 5,1 млрд. рублей и порядка 380 млн. рублей – расходы на обслуживание этого долга. При этом собственные доходы бюджета города планируются на уровне 4,8 млрд. рублей.
– Зачастую данные кредиты городом брались не коммунальное хозяйство и объекты социальной инфраструктуры, это не были инвестиции в развитие комфортной городской среды и транспортной системы. Эти кредиты потрачены на создание новых управлений, подведомственных учреждений, создание нового штата, ремонт в кабинетах. Одним словом, город эти деньги «проел». Все эти годы Ижевск не обращал внимания на расходы на управление и эффективность менеджмента, - сказал Сунцов.
Озвученной им административной реформой предусмотрено сокращение затрат на 30%, улучшение управляемости и логистики, снижение документооборота, вовлечение в оборот всего неиспользуемого имущества.
Инструментами реформы станут оптимизация районных администраций и объединение управлений. В первую очередь будут объединены три структурных подразделения администрации – управление имущественных отношений, управление земельных ресурсов и землеустройства, управление по наружной рекламе и информации. Также управление дошкольного образования и воспитания сольётся с управлением образования. Кроме этого, будет выделено управление городского хозяйства, которое сложится из объединения управления благоустройства и транспорта и управления жилищно-коммунального хозяйства.
– Приведу в пример оптимизацию работы управления финансов и управления муниципального заказа. Объединив эти структурные подразделения, мы получим 20 млн. рублей экономии в год, - сказал Константин Сунцов.
Повышением эффективности структур городского управления и кадровой оптимизацией планируют начать уже в сентябре. Первый этап будет окончен к концу 2018 года.
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