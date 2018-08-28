Главная » Общество » Административная реформа муниципальной власти Ижевска начнётся в сентябре

Административная реформа муниципальной власти Ижевска начнётся в сентябре

27 августа
0

Руководство Ижевска ждёт административная реформа. Затраты на управление городом планируют сократить на 30%. Проект реформы и её цели озвучил на заседании правительства Удмуртии советник главы региона Константин Сунцов.

Img 1714 27 08 18 09 14 Административная реформа муниципальной власти Ижевска начнётся в сентябре

Как сообщил Константин Сунцов, муниципальный долг сегодня составляют 5,1 млрд. рублей и порядка 380 млн. рублей – расходы на обслуживание этого долга. При этом собственные доходы бюджета города планируются на уровне 4,8 млрд. рублей.

– Зачастую данные кредиты городом брались не коммунальное хозяйство и объекты социальной инфраструктуры, это не были инвестиции в развитие комфортной городской среды и транспортной системы. Эти кредиты потрачены на создание новых управлений, подведомственных учреждений, создание нового штата, ремонт в кабинетах. Одним словом, город эти деньги «проел». Все эти годы Ижевск не обращал внимания на расходы на управление и эффективность менеджмента, - сказал Сунцов.

Озвученной им административной реформой предусмотрено сокращение затрат на 30%, улучшение управляемости и логистики, снижение документооборота, вовлечение в оборот всего неиспользуемого имущества.

Инструментами реформы станут оптимизация районных администраций и объединение управлений. В первую очередь будут объединены три структурных подразделения администрации – управление имущественных отношений, управление земельных ресурсов и землеустройства, управление по наружной рекламе и информации. Также управление дошкольного образования и воспитания сольётся с управлением образования. Кроме этого, будет выделено управление городского хозяйства, которое сложится из объединения управления благоустройства и транспорта и управления жилищно-коммунального хозяйства.

– Приведу в пример оптимизацию работы управления финансов и управления муниципального заказа. Объединив эти структурные подразделения, мы получим 20 млн. рублей экономии в год, - сказал Константин Сунцов.

Повышением эффективности структур городского управления и кадровой оптимизацией планируют начать уже в сентябре. Первый этап будет окончен к концу 2018 года.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

Читать также

Ижевск готов к отопительному сезону на 84,7 %
27 августа
**Порядка 85 % объектов городского хозяйства Ижевска готово к отопительному сезону. Об этом сообщил и...
ИT-специалисты Удмуртии обсудили возможности современных технологий в отрасли
27 августа
**В прошедшие выходные под Ижевском прошёл Летний ИT-лагерь «IT Summer Camp». Специалисты в области и...
Папа, не пропадай! Суды Удмуртии признали восемь алиментщиков без вести отсутствующими. А их дети получили право на получение от государства пенсии по потере кормильца
26 августа
**Российские суды начали по материалам службы судебных приставов признавать без вести отсутствующими ...
Надёжному инвестору и сети в руки. Капитальные вложения в жилищно–коммунальное хозяйство растут
26 августа
**Рекордные два миллиарда рублей будут инвестированы в этом году в жилищно–коммунальное хозяйство Удм...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо