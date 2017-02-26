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Абсолютные чемпионы

26 февраля
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Команда Негосударственного профессионального образовательного учреждения «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза» с 14 по 17 февраля принимала участие в отраслевом мероприятии «Предпринимательский кампус российской кооперации», которое проходило в Москве на площадках вуза с более чем 100-летней историей - Российского университета кооперации.

Более 500 человек в составе 56 команд из учебных заведений потребительской кооперации съехались со всей России на предпринимательский кампус. Программа мероприятия включала в себя работу акселератора «Предпринимательский кампус» для студентов и преподавателей с проектными решениями, акселератора «НИОКР Центросоюз» для разработчиков научно-образовательных проектов, экспертную сессию для руководителей образовательных организаций, академию «Карьера в России», состязания и тренинги открытого финала чемпионата профессий, деловую программу студенческих отрядов.

Команда студентов техникума из Ижевска стала абсолютным чемпионом открытого финала Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». Кроме командного первого места, студенты одержали победу в номинациях «Реклама» - командное и личное первенство. Студентка 4-го курса специальности «дизайн» Виктория Турцева лидировала все дни соревнований. Команда коммерсантов также заняла командное 1-е место.

В начале марта будут объявлены победители отраслевого научно-внедренческого акселератора, которые получат право пройти стажировку в НИОКР Центросоюза РФ. Наши студенты также представили научно-исследовательские проекты, многие из них уже внедряются в практику.

Поездка студентов оказалась столь продуктивной благодаря поддержке учредителя техникума – Союза потребительских обществ УР, родителей и педагогов. Это далеко не первая победа студентов на подобных чемпионатах, начиная с 2011 года.

В середине марта на страницах нашей газеты читайте подробный отчет о работе студентов на форуме.

Елена МИЛОВАНОВА

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