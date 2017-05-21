В Туле с 3 по 7 мая состоялся чемпионат России по велоспорту на велотандемах среди слабовидящих. На соревнованиях успешно выступили удмуртские представители Всероссийского общества слепых Екатерина Константинова, лидер, и Жанна Гринева, спортсмен.
У мужчин победу одержали опытнейшие паравелосипедисты из Удмуртии, не раз защищавшие честь страны на международных соревнованиях разного уровня, продолжившие победные выступления своих землячек, представители удмуртской школы велоспорта лидер Алексей Васильев и спортсмен Андрей Венедиктов.
В индивидуальных гонках на 25 и 75 километров женский тандем из Удмуртии завоевал золотые медали в обоих видах программы. Мужчины стали серебряными призерами чемпионата, уступив золото москвичам. Но до этого на кубке России, который состоялся в Туле в конце апреля, наши паралимпийцы завоевали первое место.
По итогам чемпионата Екатерина Константинова и Жанна Гринева выехали на этапы кубка мира в Сербию и Италию. Соревнования пройдут в конце мая.
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