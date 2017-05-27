Главная » Культура » А ты пойдешь в библиотеку?

А ты пойдешь в библиотеку?

27 мая
0

В Глазове на этот вопрос отвечают – «Да!»

%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0 А ты пойдешь в библиотеку?

Как давно вы были в библиотеке? Современного подростка, да и молодого человека постарше, этот вопрос поставит в тупик. Читающей молодежи все меньше, а зависающей в гаджетах - больше.

Этот факт признается уже на уровне государства, которое из-за увлеченности россиян Интернетом, а не книгами решило сокращать количество библиотек. В январе этого года вышло распоряжение Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева от 26 января 2017 года № 95-р, по которому в любом городе России после оптимизации должна остаться одна взрослая библиотека на 20 тысяч населения и одна детская на 10 тысяч.

В Глазове после исполнения данного распоряжения на одну библиотеку, вернее, на один филиал библиотечной сети станет меньше. Этот город – первый в республике, в котором 150 лет назад появился пункт выдачи книг. И последний, сумевший сохранить количество библиотек в их существующем виде.

В этих условиях библиотекари просто обязаны работать по-новому, превращая свои храмы книг со звенящей тишиной в полные жизни центры общения. Нине Мышкиной, заведующей Набережным филиалом Глазовской библиотечной сети, это стало понятно еще в 1995 году, когда ее «профсоюзка», относившаяся к Чепецкому механическому заводу, стала городской библиотекой. Впрочем, родной завод своих библиотекарей не бросил, и с годами его поддержка, благодаря настойчивости Нины Ростиславовны, стала только нарастать. Благодаря помощи ЧМЗ в Набережном филиале появляются новые интересные книги на самый взыскательный читательский вкус, а библиотекари ведут активную работу по пропаганде чтения в заводских СМИ.

Достойная литература – всего лишь один из поводов заглянуть в эту уютную, красивую библиотеку. Читатель любого возраста в ее насыщенном графике работы найдет для себя что-то интересное. Многочисленные клубы по интересам, литературные гостиные, музыкальные вечера, выставки одной книги и просто выставки, Библионочи, акция «Читающий автобус», летние читальные залы на свежем воздухе и даже своя школа права для молодежи. За четыре месяца нынешнего года Набережный филиал провел 72 мероприятия, и за каждым из них – трудоемкая работа, нацеленная на то, чтобы не просто развлечь читателя, а зажечь в нем искру интереса и к книге, и к процессу познания в целом.

Эта просветительская работа Нины Мышкиной и ее команды не ограничивается стенами библиотеки. Они активно сотрудничают с коллегами из других учреждений культуры, предпринимателями, средствами массовой информации. К примеру, к юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова на городском телевидении по инициативе Нине Ростиславовны был запущен совместный проект: глазовчане читали стихи великого поэта, а потом смонтированные профессионалами видеоролики демонстрировались в телеэфире.

Еженедельно в газетах города выходит рубрика, знакомящая с новинками литературы, которую можно взять в Набережном филиале. У этой библиотеки есть своя страничка ВКонтакте, занявшая третье место в республиканском конкурсе библиотечных проектов «Большое чтение - 2016» в номинации «Представительство библиотеки в социальных сетях».

Большая работа ведется совместно с избирательной комиссией Глазова. Библиотека буквально взращивает молодых избирателей, предлагая в интересной для них форме информацию, формирующую их гражданскую позицию.

Не секрет, что перед любыми бюджетниками сейчас стоит установка: зарабатывайте сами. Поэтому любовь к высшим материям у работников библиотеки должна совмещаться с хваткой менеджера. У Нины Ростиславовны Мышкиной есть и то, и другое. Ее библиотечный филиал считают в городе библиотекой для молодежи. Этот статус закреплен в учредительных документах, однако коллектив под руководством Мышкиной вектором своего развития выбрал поиск пути к разуму и сердцам глазовчан всех возрастов. А потому многие из жителей одного из самых читающих городов республики четко знают ответ на вопрос: а когда ты в последний раз был в библиотеке?

Елена НИКОЛАЕВА

Фото: Александр ЕШМЕМЕТЬЕВ

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

«Глубинка-мама»
27 мая
Новый проект Вениамина Тронина уже в киноэнциклопедии...
В Ижевске 1 июня откроется выставка работ Ивана Шишкина
22 мая
На выставке будет предоставлено свыше 40 работ мастера...
20 лет — аналогов нет!
21 мая
Большой хоровой собор вновь порадует жителей и гостей Ижевска накануне Дня России и Дня города...
Национальные кадры
21 мая
Возможно ли в Удмуртии развитие этнического кино?...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо