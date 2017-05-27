Как давно вы были в библиотеке? Современного подростка, да и молодого человека постарше, этот вопрос поставит в тупик. Читающей молодежи все меньше, а зависающей в гаджетах - больше.
Этот факт признается уже на уровне государства, которое из-за увлеченности россиян Интернетом, а не книгами решило сокращать количество библиотек. В январе этого года вышло распоряжение Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева от 26 января 2017 года № 95-р, по которому в любом городе России после оптимизации должна остаться одна взрослая библиотека на 20 тысяч населения и одна детская на 10 тысяч.
В Глазове после исполнения данного распоряжения на одну библиотеку, вернее, на один филиал библиотечной сети станет меньше. Этот город – первый в республике, в котором 150 лет назад появился пункт выдачи книг. И последний, сумевший сохранить количество библиотек в их существующем виде.
В этих условиях библиотекари просто обязаны работать по-новому, превращая свои храмы книг со звенящей тишиной в полные жизни центры общения. Нине Мышкиной, заведующей Набережным филиалом Глазовской библиотечной сети, это стало понятно еще в 1995 году, когда ее «профсоюзка», относившаяся к Чепецкому механическому заводу, стала городской библиотекой. Впрочем, родной завод своих библиотекарей не бросил, и с годами его поддержка, благодаря настойчивости Нины Ростиславовны, стала только нарастать. Благодаря помощи ЧМЗ в Набережном филиале появляются новые интересные книги на самый взыскательный читательский вкус, а библиотекари ведут активную работу по пропаганде чтения в заводских СМИ.
Достойная литература – всего лишь один из поводов заглянуть в эту уютную, красивую библиотеку. Читатель любого возраста в ее насыщенном графике работы найдет для себя что-то интересное. Многочисленные клубы по интересам, литературные гостиные, музыкальные вечера, выставки одной книги и просто выставки, Библионочи, акция «Читающий автобус», летние читальные залы на свежем воздухе и даже своя школа права для молодежи. За четыре месяца нынешнего года Набережный филиал провел 72 мероприятия, и за каждым из них – трудоемкая работа, нацеленная на то, чтобы не просто развлечь читателя, а зажечь в нем искру интереса и к книге, и к процессу познания в целом.
Эта просветительская работа Нины Мышкиной и ее команды не ограничивается стенами библиотеки. Они активно сотрудничают с коллегами из других учреждений культуры, предпринимателями, средствами массовой информации. К примеру, к юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова на городском телевидении по инициативе Нине Ростиславовны был запущен совместный проект: глазовчане читали стихи великого поэта, а потом смонтированные профессионалами видеоролики демонстрировались в телеэфире.
Еженедельно в газетах города выходит рубрика, знакомящая с новинками литературы, которую можно взять в Набережном филиале. У этой библиотеки есть своя страничка ВКонтакте, занявшая третье место в республиканском конкурсе библиотечных проектов «Большое чтение - 2016» в номинации «Представительство библиотеки в социальных сетях».
Большая работа ведется совместно с избирательной комиссией Глазова. Библиотека буквально взращивает молодых избирателей, предлагая в интересной для них форме информацию, формирующую их гражданскую позицию.
Не секрет, что перед любыми бюджетниками сейчас стоит установка: зарабатывайте сами. Поэтому любовь к высшим материям у работников библиотеки должна совмещаться с хваткой менеджера. У Нины Ростиславовны Мышкиной есть и то, и другое. Ее библиотечный филиал считают в городе библиотекой для молодежи. Этот статус закреплен в учредительных документах, однако коллектив под руководством Мышкиной вектором своего развития выбрал поиск пути к разуму и сердцам глазовчан всех возрастов. А потому многие из жителей одного из самых читающих городов республики четко знают ответ на вопрос: а когда ты в последний раз был в библиотеке?
Елена НИКОЛАЕВА
Фото: Александр ЕШМЕМЕТЬЕВ
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