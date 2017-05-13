Перед Днем Победы ижевские улицы в центральном квадрате впервые помыли шампунем. Специальный реагент уничтожает любую грязь: мазут, машинное масло, бензиновые пятна, зимние реагенты, следы от шипованной резины. По заверению дорожников, средство не только эффективное, оно еще экологически чистое.
Как в Европе
Для весенней генеральной уборки дорожники используют «Бионорд-Шампунь»: его разводят в соотношении 1 литр на 1000 литров воды и заливают в поливочные машины. Сначала улицы подметают, а потом щедро поливают этим раствором, а еще через час смывают пену вместе с пылью, грязью и черными следами от шин.
– Такая технология очистки дорог в Ижевске применяется впервые, - рассказывает начальник Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов. - Она позволяет перед началом летнего сезона очистить дорожную часть от остатков песка и реагентов, которые применялись зимой, а также подготовить полотно для нанесения дорожной разметки.
Пока «Бионорд-Шампунь» будут использовать только в центральном квадрате - на улицах Удмуртская, Пушкинская, К. Маркса, Ленина.
– Раньше нас укоряли: вот в Европе дороги моют шампунем, теперь и у нас, как в Европе. Помоем часть центральных улиц, посмотрим на результат. Если все устроит, будем применять эту технологию и дальше, - пообещал руководитель МУП ДРЭУ Андрей Трубицын.
По техническому регламенту мыть улицы специальным средством полагается два раза в год - весной и осенью. Поэтому, если эксперимент окажется успешным, следующий «банный день» для улиц дорожники устроят осенью.
Рисуют пластиком
Накануне майских праздников в Ижевске начались и работы по нанесению дорожной разметки. По словам Алексея Красноперова, до 9 мая ее обновили на центральных магистралях города, а к 1 июня работы проведут во всех районах Ижевска.
– Разметку на дороги наносят специальной эмалью, содержащей светоотражающие частицы. До установления устойчивой плюсовой температуры воздуха ее наносят только в белом цвете. Желтые элементы нанесут позднее, так как холодный воздух может повлиять на контрастность цветов. На отдельных участках дорог, в частности на 30 пешеходных переходах, нанесут разметку из пластика, - подчеркнул он.
До начала лета новая разметка появится на всех 700 пешеходных переходах города. На эти цели городские власти выделили 28 млн. рублей. Кроме того, будут восстановлены все пластиковые искусственные неровности, которые не смогли пережить зимы.
Подряды нарасхват
После 15 мая в столице Удмуртии начнется капитальный ремонт дорог.
– Мы подвели итоги торгов по выбору подрядчиков на ремонт дорог. В этом году средства были разделены на несколько лотов, чтобы в торгах смогли принять участие субъекты среднего и малого бизнеса. По итогам первых электронных аукционов, прошедших 2 и 5 мая, экономия денежных средств составила 162 млн. рублей. Эти средства также будут дополнительно направлены на ремонт дорог, - подчеркнул Алексей Красноперов.
Всего в рамках программы «Ижевская городская агломерация» в 2017 году будут отремонтированы 32 участка дорог общей протяженностью около 70 км. Перечень объектов определен на основании обращений граждан, общественных организаций, предписаний ГИБДД и обследования улично-дорожной сети. Список объектов размещен на сайте города izh.ru. В том числе в него вошли дороги, которые в прошлом году были отремонтированы в однослойном исполнении. В этом году на этих участках будет положен второй слой асфальта. Завершить дорожные работы планируется, как и в прошлом году, до 1 сентября.
Не вставай - увезут
Алексей Красноперов отметил, что работы по содержанию объектов улично-дорожной сети выполняются круглый год. В этом году на эти цели в городском бюджете предусмотрено 486 млн. рублей. Эти средства будут направляться на уборку и вывоз снега зимой, уборку мусора с общегородских территорий, озеленение, покос травы вдоль дорог, нанесение разметки, ямочный ремонт дорог. Ежедневно на улицы города выходит 40 единиц техники и 150 рабочих. А чтобы сделать работу дорожников более эффективной, городские власти решили продлить практику установки временных дорожных знаков на улицах, где идет уборка.
– 10 января глава Ижевска Юрий Тюрин подписал постановление об установке временных дорожных знаков «Парковка запрещена», «Время действия с 22.00 до 6.00» и «Работает эвакуатор» на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, - пояснил начальник Управления благоустройства и транспорта. - Действовали эти ограничения с 1 ноября по 15 апреля. Эта практика себя оправдала, поэтому решили ее продолжить и в летние месяцы. Проект соответствующего постановления уже подготовлен. Это необходимо для того, чтобы горожане не оставляли свои транспортные средства на тех участках, где будет производиться уборка дорожного полотна, особенно на парковочных площадках, заездах, «карманах».
Напомним, в «зимнее» постановление об ограничении парковки было включено более двух тысяч улиц и межквартальных проездов. Ежедневно дорожники выбирали проблемные участки дорог, которые необходимо экстренно очистить. На них за четыре часа до начала работ выставляли дорожные знаки, что парковать машины в этих местах нельзя. Если автомобилисты это предупреждение проигнорировали, дорожные службы и ГИБДД могли уже на законном основании эвакуировать автомобили и привлекать водителей к административной ответственности.
Чисто в голове
Согласитесь, в какую бы точку мира мы ни приехали, первое, на что обращаем внимание, - насколько в городе чисто. От чего это зависит: от упорства властей, культуры жителей или от того, сколько денег в казне? Важны, конечно, все три составляющие. Но деньги, как ни крути, определяют практически все. Особенно учитывая то, в какой климатической зоне мы живем.
– Чуть ли не каждый день мы сталкиваемся в городе со случаями вандализма, - подчеркнул Алексей Красноперов. - Только с начала года было сломано или украдено порядка 30 дорожных знаков, каждый из которых стоит более 800 рублей. Кроме того, в городе почти ежедневно ломают урны, скамейки, остановочные комплексы. Замена дорожных знаков, элементов благоустройства, разбитых стекол на остановках влечет за собой дополнительные расходы из муниципального бюджета, то есть наших налогов.
Не оставайтесь равнодушными, если вы стали очевидцами акта вандализма, сообщите об этом факте в полицию по городскому телефону 02 и 102 - по мобильному.
Кроме того, позвонив по телефону 78-72-78, горожане могут оставить заявку на выполнение работ по ремонту дорог, восстановлению благоустройства, ликвидации аварийных деревьев и т.д. Причем с 5 мая в тестовом режиме в Службе благоустройства и дорожного хозяйства начала работать новая услуга SMS-оповещение о выполнении заявок, поступивших от жителей и организаций. После звонка в диспетчерскую службу они получат на свой мобильный телефон уведомление о принятии заявки и сроках ее выполнения.
Фото: izh.ru
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