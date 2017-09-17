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99 домов отремонтируют сверх плана

2 сентября
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Минстрой России провел анализ сведений, представленных субъектами страны в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ». В среднем по России включено в договоры подряда на выполнение работ по капремонту МКД 70,9% от общей стоимости, предусмотренной краткосрочными планами 2017 года. При этом в 48 субъектах России доля стоимости работ по заключенным контрактам составляет менее, чем в среднем по России, что создает угрозу неисполнения краткосрочных планов капитального ремонта в 2017 году. Удмуртия в их число не входит. Региональный оператор Удмуртии 100% законтрактовал работы по капремонту многоэтажек. Процент выполнения основного плана составляет более 50%, с каждым днем темпы по ремонту домов растут. Изначально был сформирован Краткосрочный план на 2017 год, состоящий из 283 МКД, ремонт которых обошелся бы в 428,3 млн.руб. В связи с экономией средств, образовавшейся за счет снижения стоимости работ при проведении открытых конкурсов на выполнение работ по капитальному ремонту, выявления ранее выполненных работ при проведении обследования МКД, и повышения собираемости, специалисты Фонда сформировали дополнительный список домов, которые отремонтируют в этом году. Итого, общее количество домов в плане 2017 года составляет 382 МКД на сумму 595,1 млн. руб.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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