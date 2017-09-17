Минстрой России провел анализ сведений, представленных субъектами страны в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ». В среднем по России включено в договоры подряда на выполнение работ по капремонту МКД 70,9% от общей стоимости, предусмотренной краткосрочными планами 2017 года. При этом в 48 субъектах России доля стоимости работ по заключенным контрактам составляет менее, чем в среднем по России, что создает угрозу неисполнения краткосрочных планов капитального ремонта в 2017 году. Удмуртия в их число не входит. Региональный оператор Удмуртии 100% законтрактовал работы по капремонту многоэтажек. Процент выполнения основного плана составляет более 50%, с каждым днем темпы по ремонту домов растут. Изначально был сформирован Краткосрочный план на 2017 год, состоящий из 283 МКД, ремонт которых обошелся бы в 428,3 млн.руб. В связи с экономией средств, образовавшейся за счет снижения стоимости работ при проведении открытых конкурсов на выполнение работ по капитальному ремонту, выявления ранее выполненных работ при проведении обследования МКД, и повышения собираемости, специалисты Фонда сформировали дополнительный список домов, которые отремонтируют в этом году. Итого, общее количество домов в плане 2017 года составляет 382 МКД на сумму 595,1 млн. руб.
99 домов отремонтируют сверх плана
2 сентября0
Вопросы и ответы
вопрос 21 июня 2016ответ
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработкаответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отецответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Час письма
Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
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