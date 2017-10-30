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94 проекта из Удмуртии претендуют на президентские гранты

27 октября
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Общая запрашиваемая сумма составляет 182,3 млн рублей

President grant 94 проекта из Удмуртии претендуют на президентские гранты

Во втором конкурсе на получение грантов Президента России участвуют 94 проекта из Удмуртии.

Самая большая сумма запрашиваемого гранта от Удмуртской Республики - почти 10 млн рублей - у проекта «Город на ощупь». Идея авторов проекта заключается в том, чтобы облегчить доступ людей с инвалидностью к культурно-историческим ценностям города, сделав памятники архитектуры, истории и искусства доступными как для визуального, так и для тактильного восприятия. Для этого планируется установить литые металлические тактильные доски с барельефами, отражающими архитектурные особенности памятников истории и культуры, в сопровождении текстовой справки на шрифте Брайля и подготовить гидов-волонтёров. Авторы отмечают, что реализация проекта «Город на ощупь» станет для людей с ограниченными возможностями здоровья уникальным шансом в буквальном смысле слова «прикоснуться» к культурно-историческому наследию Сарапула.

Заявка на самую маленькую сумму гранта от региона (около 409,6 тысяч рублей) поступила от проекта «Сохраним «Кедровое чудо» Удмуртии», который направлен на сохранение и благоустройство Заякинской кедровой рощи Удмуртской Республики. В рамках проекта предполагаются следующие работы: вырубка больных и сухих деревьев, посадка новых кедров, посадка живой изгороди, облагораживание входной зоны, устройство беседки для отдыха туристов, реставрация колодца, создание сайта с информацией о Заякинской кедровой роще, ее истории и красотах.

Всего от Удмуртской Республики было подано 109 заявок, что почти вдвое превышает показатели первого конкурса.

Грантовый фонд второго конкурса превышает 4,5 млрд рублей. Итоги конкурса подведут 24 ноября.

Фото: Sstu.ru

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