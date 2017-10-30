Во втором конкурсе на получение грантов Президента России участвуют 94 проекта из Удмуртии.
Самая большая сумма запрашиваемого гранта от Удмуртской Республики - почти 10 млн рублей - у проекта «Город на ощупь». Идея авторов проекта заключается в том, чтобы облегчить доступ людей с инвалидностью к культурно-историческим ценностям города, сделав памятники архитектуры, истории и искусства доступными как для визуального, так и для тактильного восприятия. Для этого планируется установить литые металлические тактильные доски с барельефами, отражающими архитектурные особенности памятников истории и культуры, в сопровождении текстовой справки на шрифте Брайля и подготовить гидов-волонтёров. Авторы отмечают, что реализация проекта «Город на ощупь» станет для людей с ограниченными возможностями здоровья уникальным шансом в буквальном смысле слова «прикоснуться» к культурно-историческому наследию Сарапула.
Заявка на самую маленькую сумму гранта от региона (около 409,6 тысяч рублей) поступила от проекта «Сохраним «Кедровое чудо» Удмуртии», который направлен на сохранение и благоустройство Заякинской кедровой рощи Удмуртской Республики. В рамках проекта предполагаются следующие работы: вырубка больных и сухих деревьев, посадка новых кедров, посадка живой изгороди, облагораживание входной зоны, устройство беседки для отдыха туристов, реставрация колодца, создание сайта с информацией о Заякинской кедровой роще, ее истории и красотах.
Всего от Удмуртской Республики было подано 109 заявок, что почти вдвое превышает показатели первого конкурса.
Грантовый фонд второго конкурса превышает 4,5 млрд рублей. Итоги конкурса подведут 24 ноября.
Фото: Sstu.ru
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