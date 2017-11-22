9 ноября 2017 года отмечается Всемирный день качества. В честь этого события Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике организует горячую телефонную линию для населения по вопросам качества продовольственных и непродовольственных товаров.
Куда обращаться потребителям, купившим некачественный товар? Где можно провести экспертизу продовольственных и непродовольственных товаров? Какие документы должно быть у продавца при реализации товара?
Получить ответы на эти и другие вопросы все дозвонившиеся смогут по телефонам:
в г. Ижевске – 8 (3412) 68-22-54, 68-37-25;
в г. Воткинске – 8 (341 45) 5-18-34;
в г. Глазове – 8 (341 41) 2-79-62;
в г. Можге – 8 (341 39) 3-25-75;
в г. Сарапуле - 8 (341 47) 4-03-96;
в пос. Игра – 8 (341 34) 4-17-75;
в пос. Ува – 8 (341 30) 5-12-96.
Фото: pravda-tv.ru
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