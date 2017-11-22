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9 ноября в Удмуртии пройдет горячая линия по вопросам качества товаров и продуктов

8 ноября
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5863cb5bc361881b6f8b4654 9 ноября в Удмуртии пройдет горячая линия по вопросам качества товаров и продуктов

9 ноября 2017 года отмечается Всемирный день качества. В честь этого события Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике организует горячую телефонную линию для населения по вопросам качества продовольственных и непродовольственных товаров.

Куда обращаться потребителям, купившим некачественный товар? Где можно провести экспертизу продовольственных и непродовольственных товаров? Какие документы должно быть у продавца при реализации товара?

Получить ответы на эти и другие вопросы все дозвонившиеся смогут по телефонам:

в г. Ижевске – 8 (3412) 68-22-54, 68-37-25;

в г. Воткинске – 8 (341 45) 5-18-34;

в г. Глазове – 8 (341 41) 2-79-62;

в г. Можге – 8 (341 39) 3-25-75;

в г. Сарапуле - 8 (341 47) 4-03-96;

в пос. Игра – 8 (341 34) 4-17-75;

в пос. Ува – 8 (341 30) 5-12-96.

Фото: pravda-tv.ru

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