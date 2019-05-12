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9 Мая в парках Ижевск

9 мая
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Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького».

%d0%91%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd 9 Мая в парках Ижевск

Уважаемые ветераны, вы – герои мира, отважные победители! Спасибо за ваш невероятный подвиг! За мир под огромным голубым небом. За сохранённые для нас просторы нашей Родины.

Желаем вам, бравые ребята, – да-да, именно бравые ребята, потому что такими вы навсегда останетесь, – крепких сил и много-много добрых, славных и счастливых дней на вашем веку! И пусть мир, за который вы боролись, будет вечным, пусть звенят в нём радостные детские голоса и сияют взрослые улыбки! Живите ещё долгие и долгие годы, делитесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, патриотичными, смелыми и справедливыми.

9 мая мы приглашаем вас в парки. В Летнем саду с 12 часов для вас и всех гостей пройдёт концертная программа, выступят детские и юношеские коллективы, а также ансамбль «Раздолье». В 14.00 начнётся конкурс чтецов «Слово о Победе», а с 15.00 – гала-концерт участников конкурса «Песни Победы «Журавли». В этот день в нашем парке будет проходить передвижная выставка «След Победы» от Национального музея, также всем желающим будут показаны подлинные фото- и видеоматериалы, которые хранятся в архивах музея. Победа досталась нам огромной ценой, и эта страница истории ни в коем случае не должна быть забыта!

Спасибо вам!

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Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького».

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