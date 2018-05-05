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9 мая 2018 года в Удмуртской Республике состоится традиционная акция «Бессмертный полк»

5 мая
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В течение 5-ти лет в Удмуртской Республике проходит акция «Бессмертный полк». Девиз акции – Помним! Гордимся!

0 24 (29) 9 мая 2018 года в Удмуртской Республике состоится традиционная акция «Бессмертный полк»

Акция проводится при активном участии:

Удмуртского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»,

Удмуртской республиканской молодежной общественной организации «Долг»,

Регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,

Штаба городского добровольчества «Иж-волонтёр»,

бюджетных учреждений: «Республиканский центр развития молодежного и детского движения» и «Центр патриотического воспитания граждан «Патриот Отечества».

Поддержку акции оказывают Администрации муниципальных образований сельских районов, городских округов, общественные объединения, библиотеки, школьные музеи, в которых хранится большой объём информации о ветеранах Великой Отечественной войны –жителях Удмуртской Республики.

Информацию о проекте «Бессмертный полк» можно найти на сайте http://moypolk.ru/.

Принять участие в акции может любой желающий, но предпочтительно прийти на шествие «Бессмертного полка» с портретом-штендером своего родственника - солдата или труженика тыла, участника Великой Отечественной войны.

Штендер – увеличенная, отсканированная фотография, закрепленная на пластике, ламинированная, прикрепленная к держателю. На большей части штендера расположена фотография героя, в нижней части – фамилия, имя, отчество, звание. Размеры штендера 300х450 мм. Штендер можно изготовить самим, так и заказать его.

Если не осталось изображения героического предка, но есть все его данные, можно изготовить штендер без фотографии, с именем и званием Героя, указать годы жизни.

Изготовить штендер можно в любом печатном салоне, в том числе:

Печатный Салон 108, г. Ижевск, ул.Орджоникидзе, 33/1, тел. 635-900; 635-888.

Печатные салоны «Контур-фото». Заказать штендер с фотографией (формат фотографии 30х45 см - а3) можно на сайте print.konturfoto.ru. Доступно несколько шаблонов.

Если нет фотографии в электронном виде, можно подойти в любой отдел «Контур-Фото», дизайнеры отсканируют фотографию и сделают заказ на штендер.

На вопросы участия в акции «Бессмертный полк» ответят в следующих учреждениях:

  1. БУ УР «ЦПВГ «Патриот Отечества» 51-26-41

  2. БУ УР «Республиканский центр развития молодежного, детского движения» 43-03-12

  3. УРО МООО «Российские студенческие отряды» - «Волонтеры Победы» 95-69-49

  4. Штаб городского добровольчества «Иж-волонтёр» 68-74-55, 63-24-27,

В Ижевске формирование колонны «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая с 9:45час между 2-ой городской поликлиникой и Доской почета Удмуртской Республики и далее по ул. Свободы. К формированию колонны и непосредственно к шествию будут привлечены волонтеры общественного движения «Волонтеры Победы», «Иж-волонтёр», Российские студенческие отряды и члены УдРМОО «Долг».

Ожидается, что количество участников шествия в г. Ижевск составит более 40 тыс. чел. (9 мая 2017 г. в г. Ижевск в акции приняли участие почти 30 тыс. чел., в муниципальных районах и городских округах Удмуртской Республике–более 50 тыс. чел.).

Фото https://vk.com/foto_grach

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