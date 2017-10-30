На волю рыбку выпускали
В минувший вторник в Нижнекамское водохранилище в Каракулинском районе выпустили 80 тысяч сеголеток сазана. Это вторая партия рыбы, выпущенной в Камский бассейн в целях возмещения ущерба нанесенного ООО «Пуск» в результате строительства знаменитого моста через Каму.
Первую партию объемом 83 376 штук в водоем привезли 25 июля этого года. Всего ущерб оценен в 163 282 молодых сазанчиков. Вес молоди - 120-130 граммов.
Отдай молодью
Как пояснил начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Удмуртской Республике Денис Башков, государственная программа возмещения ущерба водным биологическим ресурсам обязывает всех граждан и хозяйствующих субъектов, так или иначе связанных с водными объектами, поддерживать их состояние. Это касается дорожных строителей, как в случае с мостом через Каму, так и нефтяников, да и просто граждан, имеющих в собственности лодку или катер. Поскольку в этом случае им приходится строить причал и нужно оформлять права на водопользование. Эта процедура производится в соответствующем управлении Федерального агентства по рыболовству. Там и определяется размер ущерба, нанесенного в результате этих действий. Он исчисляется не в деньгах, а в количестве рыбы, которую нужно выпустить в соответствующий водоем.
Вот, к примеру, в прошлом году в Ижевский пруд выпустили 70 тысяч щук совместно с фирмой «Агат», которая занималась чисткой пруда земснарядом. Это тоже, как оказалось, наносит ущерб рыбным ресурсам водоема.
Научные уловы
Сколько и какой рыбы необходимо выпустить в каждом конкретном случае в конкретный водоем - решают ученые-ихтиологи. Ежегодно в период нереста они производят научные уловы, в ходе которых определяют сокращение или рост количества того или иного вида рыбы. Исходя из этого и из размера нанесенного ущерба, определяется объем его возмещения. Конечно, сеголеток сазана и сеголеток стерляди, а эту ценную рыбу тоже выпускают по этой программе, стоят по-разному. Это тоже учитывается. Выпуск производит создаваемая комиссия в составе: рыбинспекции, организации, причинившей ущерб, рыбоводного хозяйства, которое рыбу вырастило.
Ильинка, Добрянка…
Рыбу закупает предприятие, нанесшее ущерб, в специализированных рыбоводческих хозяйствах. В Удмуртии такое предприятие только одно – в Ильинке Завьяловского района. Но, как поясняет Денис Игоревич, мощностей рыбхоза в Ильинке недостаточно.
– Поэтому в основном, особенно когда возмещается крупный ущерб, – говорит Денис Башков, - рыбную молодь закупают в Пермском крае, в Добрянке. Хотелось бы, чтобы такое предприятие было и у нас. Это выгодно и региону, и самому хозяйству, поскольку выращивать товарную рыбу дороже, чем сеголеток для выпуска.
Кстати, Денис Игоревич пояснил, что все водоемы, в том числе и пруды, расположенные на водотоке, находятся в федеральной собственности. В частной собственности могут быть только выкопанные пруды, то есть залитый водой котлован или заброшенный карьер. Поэтому если, скажем, фермер приобрел земельный участок, это его собственность, а вот ручеек, который протекает по этому участку, – собственность федеральная.
Впрочем, в Удмуртии есть два собственника прудов, расположенных на водотоке, – Александр Шишкин и Валерий Абрамов. Они в прошлом году приобрели пруды на реке Сепыч, выиграв конкурс, проведенный в Средневолжском управлении Федерального агентства по рыболовству.
Цифра:
В 163 282 сазана оценен ущерб водным ресурсам, нанесенным при строительстве моста через Каму.
Фото: Оксана КУЧЕРОВА. «Прикамская правда»
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