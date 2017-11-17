Вернулся на родину
В декабре 2015 года кубанские поисковики проводили экспедицию в горно-лесистой местности в Туапсинском районе Краснодарского края и в трех километрах от железнодорожной станции Индюк обнаружили части подбитого фашистами советского самолета. Сохранился его номер – 6556. Позже нашли останки летчика. По документам 5-й воздушной армии выяснили: самолет И-153 с заводским номером 6556 входил в состав 267-го истребительного авиационного полка. Установили, что в последний бой самолет вел младший лейтенант, командир звена Николай Степанович Логинов. До призыва на военную службу он жил в Ижевске.
Как только в нашей республике узнали о судьбе Логинова, решили перевезти его останки на родину. Были найдены родственники отважного летчика. Ижевчанин Александр Коробейников, чей отец Павел Иванович Коробейников прошел и финскую, и Великую Отечественную войну, передал для этого свои средства – 30 тысяч рублей. Четвертого мая 2017 года в Ижевске состоялось перезахоронение, а в июне в поселке Новые Парники Ленинского района была открыта памятная доска Николаю Степановичу Логинову. Его именем названа будущая улица.
«Вы поднимаете своих сверстников»
Столетний юбилей храброго воина – это еще один повод собраться всем вместе. На встречу в ДК железнодорожников пришли руководители района и города, ветераны, служившие в горячих точках, родственники погибшего воина, школьники. Первый заместитель главы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов и глава администрации Ленинского района Александр Ожмегов говорили, как сохраняется память о тех, кто отдал жизнь за Родину, свободу, независимость. В девяностых годах наши недруги попытались сделать Россию третьесортной страной, но в 2000-х началось наше возрождение. У кого-то и сейчас есть желание расшатать страну, видимо, эти люди не поняли: победить Россию невозможно!
Годы сгладили великую беду 1941-1945 годов. И все же пусть память не дает нам покоя. Об этом – песни, стихи, театральная композиция. Щемящий душу момент представления: срубают дерево, посаженное ушедшим на войну солдатом, древесина которого пойдет на приклады.
Председатель Удмуртской республиканской общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов напомнил: еще не все погибшие солдаты захоронены. Напутствуя поисковиков, он говорит им: «Вы поднимаете своих сверстников».
Недавно члены организации «Долг» вернулись из Ленинградской области. Они нашли там останки 12 воинов, 9 – подняли. Весной вернутся и поднимут еще троих.
У одного из поисковиков удивительная интуиция. Видит души солдат. Почувствовал место, где лежит воин. И действительно, копнув, ребята наткнулись на останки, подняли их.
О судьбе рассказал писатель
Писатель Николай Кузнецов помог восстановить воинскую судьбу Николая Степановича. Он многие годы ездит в Подольск, в военный архив. Работал там с документами и в девяностых годах, когда туда никто не ездил. Николай Спиридонович нашел в военном архиве документы, касающиеся Логинова, его фотографию. Родился Николай Степанович под Ижевском, в деревне Чумойка. Учился в школе ФЗО № 20, работал на заводе.
- Пока не успел узнать, на каком именно заводе трудился до армии Николай Степанович – на «Ижстали» или на «Ижмаше». В армию он ушел в 1939 году, - сказал Николай Кузнецов.
Писатель отметил, что звание лейтенанта Логинов получил 24 октября 1942 года – посмертно. Во всех документах воин из Удмуртии назван бесстрашным летчиком.
Ветераны Великой Отечественной войны уже в преклонном возрасте, а потому работу по патриотическому воспитанию школьников взяли на себя ветераны войны в Афганистане. Они воспитывались на подвигах отцов, на фильмах «В бой идут одни старики», «Хроника пикирующего бомбардировщика».
- У нас была мечта стать летчиками, выполнять боевые задачи, а если потребуется, то и жизнь отдать за любимую Родину, - вспоминает Флюр Шагиев, заместитель председателя Удмуртского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».
«Боевое братство» провело более 300 уроков мужества и встреч с молодежью. Вышли книги - «Летчики Удмуртии в небе Афганистана» и воспоминания об Афганистане военного вертолетчика. Сейчас «Боевое братство» собирает материал о погибших вертолетчиках.
На встрече в ДК железнодорожников были вручены почетные грамоты, благодарственные письма. Примечательно, что благодарственным письмом отмечен Александр Коробейников, благодаря бескорыстной помощи которого останки Николая Логинова перевезены в Ижевск.
Светлая память!
На встречу, посвященную 100-летию храброго летчика, нас пригласил Леонид Семериков, председатель секции ветеранов войны Совета ветеранов Ленинского района г. Ижевска. Читатели «Удмуртской правды» знают его как человека, способствовавшего увековечению памяти героя войны Василия Останина. Обычно накануне того или иного торжества Леонид Андреевич еще раз звонил и мягким голосом напоминал о событии, а тут звонка не было. И в самом начале дня памяти Николая Логинова мы встали, чтобы почтить память и Леонида Андреевича. Он успел помочь подготовить эту встречу, но она прошла уже без Семерикова – на восьмой день после его ухода из жизни. Светлая ему память!
«Душа дяди Коли с нами»
Надежда БОРОДИНА, племянница летчика Николая Логинова:
Первым узнал о том, что останки Николая Степановича Логинова найдены, мой брат Владимир Васильевич. Позвонил мне из Якшур-Бодьи, сказал:
Это точно наш дядя. Погиб 11 октября 1942 года.
Как и наш отец Василий, Николай Степанович Логинов родился в деревне Чумойка. Теперь такой нет, но предполагаю, что она находилась в районе Чекерила. Однажды, когда моя мама, еще девочкой, ходила со своей матерью в лес за малиной, та показала ей деревню и произнесла это название – Чумойка. Деревня находилась на взгорье. Моя мама, конечно же, тогда не могла и предположить, что ее мужем станет человек, родившийся в этой деревне.
Никаких вещей с тех времен не осталось – унес случившийся в доме Логиновых пожар.
Своим домом и своей семьей Николай обзавестись не успел: совсем чуть-чуть не дожил до 25-летия. По месту нахождения элементов парашюта было ясно: парашютом наш дядя не воспользовался, видно, не было у него такой возможности.
Мы благодарны поисковикам Краснодарского края, общественным организациям «Долг» и «Боевое братство», Александру Коробейникову, Леониду Семерикову, администрациям Ижевска и Ленинского района и всем-всем, кто принял участие в увековечении памяти Николая Логинова.
Признательны властям за то, что наш дядя погребен на Северном кладбище Ижевска. У нас, родных, есть теперь возможность бывать на его могиле. Вот и после встречи, посвященной 100-летию Николая Степановича, мы заехали на Северное кладбище, положили цветы.
Душа дяди Коли с нами. И, наверное, он чувствует, что его любовь к Родине передалась и нам. В этом году в первый класс пошел Марк, правнучатый племянник Николая Степановича. Он выбрал кадетскую школу.
Фото: Галина АНИЩЕНКО
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