Тройное ДТП произошло в Глазове в четверг, 30 марта, около 11 часов дня. В аварии пострадал один из водителей - 34-летний мужчина, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
77-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» при повороте налево на пересечении улиц Толстого - Пехтина не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21144» под управлением 34-летнего мужчины. Машины столкнулись и зацепили еще автомобиль «Опель Мокка», за рулем которого находился 32-летний мужчина.
В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗа» получил травмы.
Водительский стаж виновника ДТП составляет 59 лет, отмечают в дорожной полиции.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 13.12 Правил дорожного движения при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.
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