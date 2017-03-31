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77-летний водитель «Митсубиси» устроил тройное ДТП в Глазове

31 марта
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%d0%93%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2 77-летний водитель «Митсубиси» устроил тройное ДТП в Глазове

Тройное ДТП произошло в Глазове в четверг, 30 марта, около 11 часов дня. В аварии пострадал один из водителей - 34-летний мужчина, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

77-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» при повороте налево на пересечении улиц Толстого - Пехтина не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-21144» под управлением 34-летнего мужчины. Машины столкнулись и зацепили еще автомобиль «Опель Мокка», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗа» получил травмы.

Водительский стаж виновника ДТП составляет 59 лет, отмечают в дорожной полиции.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 13.12 Правил дорожного движения при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.

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