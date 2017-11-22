Соответствующее распоряжение № 411-РГ о выделении средств пострадавшим подписал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Завтра приём заявлений от пострадавших продолжится. Заявления принимаются в пункте временного размещения в гостинице «Юбилейная» (ул. Пушкинская, 247а) и в офисе группы компаний «Острова» (ул. 10 лет Октября, 23).
Как отметил сегодня на подходе к журналистам Глава региона, единовременные выплаты люди уже получают.
Он также особенно подчеркнул, что все социальные гарантии пострадавшим будут предоставлены в полном объёме, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики: помимо единовременной помощи, компенсация утраченного имущества, возмещение вреда здоровью, выплаты семьям погибших. Помощь в организации похорон.
«Что касается погибших, членам их семей (супруг, супруга, дети, те, кто находятся на иждивении) – 1 миллион рублей за каждого погибшего. За причинение лёгкого вреда здоровью выплата составит 200 тысяч рублей, тяжёлого вреда здоровью – 400 тысяч рублей. По имуществу – от 50 до 100 тысяч рублей. Но хочу ваше внимание обратить, мы к каждой ситуации будем подходить индивидуально», - сказал Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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