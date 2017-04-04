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69-летний мужчина скончался в больнице Ижевска после ДТП

3 апреля
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1454592538 1 69-летний мужчина скончался в больнице Ижевска после ДТП

69-летний мужчина, получивший травмы в результате ДТП, скончался в больнице Ижевска.

Дорожная авария произошла в субботу, 1 апреля, около 20:30 часов на нерегулируемом перекрестке вне зоны пешеходного перехода у дома №200 А по ул. Азина г.Ижевска.

32-летний водитель автомобиля «Сузуки Витара» совершил наезд на пешехода – 69-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где на следующий день от полученных травм скончался.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам: во избежание несчастных случаев на дороге переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, при этом, выходите на проезжую часть дороги, оценив расстояние до приближающихся транспортных средств и убедившись, что переход для вас будет безопасным.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов для водителей.

Фото: go32.ru

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