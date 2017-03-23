21 марта состоялось очередное заседание Удмуртского Регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.
Региональный оргкомитет рассмотрел вопросы о регистрации новых участников предварительного голосования. Председатель Регионального оргкомитета Владимир Невоструев отметил, что организационный комитет не нашел оснований для отказа в регистрации данным кандидатам.
В список зарегистрированных участников вошли:
•Малюк Алексей Михайлович, ООО «Удмуртская хлебная компания», генеральный директор, депутат Госсовета УР,
•Хохряков Анатолий Григорьевич, Акционерное общество «Восход», генеральный директор
•Муллахметов Альфрит Мансурович, ООО «Электрон плюс», коммерческий директор
•Караваев Олег Леонидович, Товарищество собственников жилья «КЕДР», председатель правления, депутат Госсовета УР
•Ураськин Андрей Иванович, Автономное учреждение культуры «Государственный национальный театр Удмуртской Республики», директор, депутат Госсовета УР
•Шилохвостова Наталья Владимировна, МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ, заместитель директора по АХЧ
•Федоров Юрий Викторович, Акционерное общество «Белкамнефть», генеральный директор, депутат Госсовета УР
•Федорова Фания Марваретдиновна, Городская дума города Ижевска, заместитель Председателя Городской думы города Ижевска
•Лямин Андрей Вячеславович, ООО «ПКФ «Факт», директор
•Лукин Дмитрий Анатольевич, Региональная общественная организация «Совет по развитию спорта в Удмуртской Республике», Руководитель Президиума, депутат Госсовета УР
•Волков Андрей Александрович, ООО «Цветы Удмуртии», первый заместитель генерального директора, депутат Госсовета УР
•Романов Владимир Степанович, Общество с ограниченной ответственностью «Воткинский рынок», генеральный директор •Владимиров Константин Васильевич, МУП «Воткинские городские электрические сети», директор
•Манукян Карен Сейранович, ООО Группа Компаний «Литос», генеральный директор, депутат Госсовета УР
•Любимов Александр Иванович, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», ректор, депутат Госсовета УР
•Волков Александр Александрович, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
•Колегов Сергей Алексеевич, Воткинский филиал ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», доцент кафедры «Технология машиностроения и приборостроения»
•Исупов Вадим Сергеевич, Филиал ООО «Сиам Мастер» в г. Ижевске, директор филиала
•Наговицын Алексей Леонидович, ООО «Воткинский хлебокомбинат», первый заместитель генерального директора
•Касимов Энвиль Владимирович, Государственный Совет Удмуртской Республики, председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного Совета
•Абашев Рашид Басырович, ОАО «Удмуртнефть», заместитель генерального директора по МТО и транспорту, депутат Госсовета УР
•Абашев Рашит Наильевич, Акционерное общество работников «Можгинское деревообрабатывающее Народное предприятие «Красная звезда», генеральный директор, депутат Госсовета УР
•Молоков Михаил Алексеевич, ООО «Русская компания», генеральный директор
•Мусинов Сергей Васильевич, Открытое акционерное общество «Сарапульский электрогенераторный завод», генеральный директор
•Евсеев Александр Николаевич, Общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», председатель
•Черезов Иван Юрьевич, акционерное общество «Концерн «Калашников», заместитель директора по маркетингу по проектному направлению
Претенденты на включение в партийные списки получили право вести агитационную работу, в том числе проводить встречи с избирателями. Напомним, прием документов на участие в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. На данный момент общее число зарегистрированных кандидатур для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва составило 52 человека.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия»
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