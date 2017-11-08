Главная » Образование » 500 миллионов рублей составят инвестиции в создание образовательно-просветительского центра Удмуртии

500 миллионов рублей составят инвестиции в создание образовательно-просветительского центра Удмуртии

7 ноября
0

Александр Бречалов поддержал инициативу инвесторов

Img 8878 500 миллионов рублей составят инвестиции в создание образовательно-просветительского центра Удмуртии

В Удмуртии предполагается создать современный многофункциональный образовательный центр, интегрированный в реальные экономические процессы республики и ориентированный на запросы промышленных предприятий региона. Обсуждение проекта состоялось во вторник, 7 ноября, в Резиденции главы Удмуртии, сообщает пресс-служба руководства республики.

Потенциальные инвесторы – учредители АОУ «Международный восточно-европейский университет» Лев и Игорь Сурат намерены вложить в создание образовательно-просветительского центра Удмуртии около 500 миллионов рублей. Инфраструктура многофункционального учреждения будет включать в себя учебные корпуса с мастерскими и лабораториями, комбинат питания, общежитие и гостиницу для студентов, масштабный спортивный комплекс со стадионом, стрелковым тиром, залами для игровых видов спорта, единоборств, для занятий фитнесом и гимнастикой, с тренажёрным залом.

Подготовка специалистов будет вестись по самым востребованным в Удмуртии специальностям, в том числе входящим в ТОП-50 специальностей, востребованных на рынке труда. Основные образовательные блоки: «Информационные технологии», «ЖКХ», «Технические специальности», «Педагогика и спорт», «Сервисные специальности», «Экономика и предпринимательство», «Защита в ЧС и охрана порядка».

По словам инвесторов, стандарты обучения будут соответствовать современным требованиям подготовки специалистов: в основе подготовки – Стандарты World Skills; образовательные программы будут формироваться при непосредственном участии работодателей; будет реализована система непрерывного образования.

«Одна из ключевых сфер, где мы можем конкурировать, это борьба за человеческий капитал. У нас имеется реальный запрос со стороны промышленных предприятий на подготовку высококвалифицированных кадров по рабочим специальностям. Многие наши заводы вынуждены формировать свои образовательные центры, чтобы переучивать выпускников под себя. Ваше учреждение могло бы решить все эти задачи и выпускать профессионалов для конкретных предприятий. Мы готовы поддержать вашу инициативу. У нас есть помещения, есть площадки, где можно построить данное учреждение», - сказал руководитель региона и дал поручение Правительству УР до 4 декабря вместе с инвесторами определиться в подборе подходящей площадки.

Александр Бречалов также поддержал идею по созданию центра просвещения и выразил свою личную заинтересованность в том, чтобы то, что будет реализовываться в республике в рамках данной идеи, имело большой позитивный резонанс в Российской Федерации и в мире.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Воспитанники Воткинского детского дома стали лауреатами окружного финала интеллектуальной игры «Ума палата»
7 ноября
Всех участников игры поздравил помощник полпреда Президента РФ в ПФО Владимир Колчин...
Ижевские школьники снимают фильм о тайнах села Нечкино
6 ноября
Воспитанники ЦСП «Журавейник» приступили к съемкам фильма — квеста о кладе Емельяна Пугачева, якобы з...
Александр Бречалов встретился с победителем чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Леонидом Шмаковым
30 октября
Леонид взял золотую медаль в рамках компетенции «Сетевое и системное администрирование». ...
Иван Анисимов из Ижевского медколледжа удостоен «золотой медали» в «Абилимпиксе»
28 октября

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо