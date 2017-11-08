В Удмуртии предполагается создать современный многофункциональный образовательный центр, интегрированный в реальные экономические процессы республики и ориентированный на запросы промышленных предприятий региона. Обсуждение проекта состоялось во вторник, 7 ноября, в Резиденции главы Удмуртии, сообщает пресс-служба руководства республики.
Потенциальные инвесторы – учредители АОУ «Международный восточно-европейский университет» Лев и Игорь Сурат намерены вложить в создание образовательно-просветительского центра Удмуртии около 500 миллионов рублей. Инфраструктура многофункционального учреждения будет включать в себя учебные корпуса с мастерскими и лабораториями, комбинат питания, общежитие и гостиницу для студентов, масштабный спортивный комплекс со стадионом, стрелковым тиром, залами для игровых видов спорта, единоборств, для занятий фитнесом и гимнастикой, с тренажёрным залом.
Подготовка специалистов будет вестись по самым востребованным в Удмуртии специальностям, в том числе входящим в ТОП-50 специальностей, востребованных на рынке труда. Основные образовательные блоки: «Информационные технологии», «ЖКХ», «Технические специальности», «Педагогика и спорт», «Сервисные специальности», «Экономика и предпринимательство», «Защита в ЧС и охрана порядка».
По словам инвесторов, стандарты обучения будут соответствовать современным требованиям подготовки специалистов: в основе подготовки – Стандарты World Skills; образовательные программы будут формироваться при непосредственном участии работодателей; будет реализована система непрерывного образования.
«Одна из ключевых сфер, где мы можем конкурировать, это борьба за человеческий капитал. У нас имеется реальный запрос со стороны промышленных предприятий на подготовку высококвалифицированных кадров по рабочим специальностям. Многие наши заводы вынуждены формировать свои образовательные центры, чтобы переучивать выпускников под себя. Ваше учреждение могло бы решить все эти задачи и выпускать профессионалов для конкретных предприятий. Мы готовы поддержать вашу инициативу. У нас есть помещения, есть площадки, где можно построить данное учреждение», - сказал руководитель региона и дал поручение Правительству УР до 4 декабря вместе с инвесторами определиться в подборе подходящей площадки.
Александр Бречалов также поддержал идею по созданию центра просвещения и выразил свою личную заинтересованность в том, чтобы то, что будет реализовываться в республике в рамках данной идеи, имело большой позитивный резонанс в Российской Федерации и в мире.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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