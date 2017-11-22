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50 свай установили для закрепления дрейфующего острова Ижевска

7 ноября
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%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2 50 свай установили для закрепления дрейфующего острова Ижевска

Обнаруженная в конце мая 2017 года сплавина сейчас находится на мелководье водохранилища в районе ТЭЦ-1. Она представляет собой оторвавшийся от берега слой растительности, а ее основание состоит из густо переплетенных между собой корней растений.

Оставить дрейфующий остров до окончания прохождения половодья на мелководье около ТЭЦ-1 и закрепить его сваями решили в конце сентября этого года. Сейчас работы по закреплению сплавины сваями завершены, сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. Установлены 50 свай длиной 5 метров на расстоянии приблизительно 6-7 м друг от друга и 3-4 метра от кромки вглубь сплавины. Надводная часть сваи составляет не менее 1 метра. Установлены информационные аншлаги в количестве 25 штук. Проведено обследование подводной части сплавины.

– Работы по закреплению дрейфующего острова являются первоочередными и не заменяют необходимость принятия дальнейших мер по его извлечению из акватории. В настоящее время прорабатывается возможность получения субвенций из федерального бюджета на реализацию работ по удалению сплавины из акватории Ижевского водохранилища в 2018 году, - отмечается в сообщении.

В ведомстве напоминают, что нахождение на сплавине представляет реальную опасность для жизни и здоровья и просят всех граждан, которые в период ледостава будут находиться в акватории Ижевского водохранилища, выполнять требования, указанные на предупредительных аншлагах.

Фото: Минприроды УР

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