Верховным судом Удмуртской Республики вынесен приговор по громкому уголовному делу об убийстве ребенка в Глазове
В понедельник, 13 марта, Верховным судом Удмуртской Республики провозглашен приговор в отношении 50-летней жительницы Глазова, обвиняемой в убийстве 4-летнего мальчика. Суд приговорил женщину к 13 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба Прокуратуры УР.
Кроме того, обвиняемая должна выплатить родным погибшего мальчика 1 миллион рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.
Напомним, глазовчанка свою вину не признала. Тем не менее, коллегия из 12 присяжных заседателей, сопоставив версию подсудимой с показаниями свидетелей, актами сложных судебных экспертиз, протоколами следственных действий и иными представленными прокурором доказательствами, признала женщину виновной по всем пунктам обвинения.
Присяжными заседателями установлено, что 21 апреля 2015 года на почве неприязненных отношений, вызванных поведением потерпевшего, обвиняемая нанесла 4-летнему мальчику множественные удары ножом в жизненно-важные органы, приведшие к его смерти.
Спустя 9 месяцев Куницына была задержана в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий и заключена под стражу.
Приняв во внимание все обстоятельства уголовного дела, наличие смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, в том числе оказанное ей коллегией присяжных заседателей снисхождение, суд приговорил Елену Куницыну к 13 годам 3 месяцам с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Фото: zt16.ru
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