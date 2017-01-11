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50 купелей для Крещенских купаний оборудуют в Удмуртии

10 января
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Считается, что купание в проруби избавляет от болезней, дает выздоровление телу и очищение душе, смывает все плохое.

6292cfe83abd3e1b47e62ca57f94d69d 50 купелей для Крещенских купаний оборудуют в Удмуртии

19 января православный мир отпразднует «Крещение Господня». В Крещенскую ночь традиционно много желающих окунуться в проруби. Считается, что этот обряд избавляет от болезней, дает выздоровление телу и очищение душе, смывает все плохое.

Чтобы Крещенские купания прошли безопасно, на территории Удмуртии планируют оборудовать 50 купелей.

Во время проведения купания граждан около купелей будут дежурить спасатели, полицейские, а также бригады скорой помощи.

Во избежание несчастных случаев спасатели советуют совершать обряды купания только в оборудованных местах, где при любой ситуации будет оказана помощь спасателей, быть осторожными на водоемах, не выходить на лед в одиночку в ночное время суток. Удачный исход крещенских купаний будет зависеть не только от обеспечивающих безопасность сотрудников, но и от самих участников.

Для совершения обряда купания в Удмуртии будет организовано 50 мест:

МО «Город Ижевск» - 2

МО «Город Можга» -1

МО «Большекиварское», д.Большая Кивара -1

МО «Большекиварское», с. Пихтовка -1

МО «Перевозинское», с.Перевозное -1

МО «Агрикольское» -1

МО «Алнашский район» -5

МО «Нечкинское» -1

Дебесский район -1

МО «Кыйлудское» -1

МО «Мушковайское» -1

МО «Красносельское» -1

МО «Удугучинское» -3

МО «Увинское» -1

МО «Сям-можгинское» -1

МО «Ново-Мултанское» -1

МО «Нылгинское» -1

Шарканский район -2

МО «Старомоньинское» -1

Можгинский район -1

МО «Каракулинский район» -1

г. Камбарка -1

МО «Большеошворцинское» -1

МО «Якшур-Бодьинское» -1

Кизнерский район -1

МО «Селтинское» -1

Юкаменский район, д.Тылыс, - 1 оборудованная купель

МО «город Сарапул» -1 (р-он Южного порта)

с. Гольяны, р.Кама -1

д.Хохряки, пруд Русь -1

с. Завьялово, Молдованский пруд -1

Италмас, родник -1

с. Люк, пруд Пискунушка -1

с. Бабино, пруд -1

музей-заповедник Лудорвай -1

с. Ягул, пруд -1

д. Русский Вожой, пруд -1

СК «Чекерил» -1

МО «Город Воткинск» -2.

Фото: arbuztoday.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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