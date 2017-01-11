19 января православный мир отпразднует «Крещение Господня». В Крещенскую ночь традиционно много желающих окунуться в проруби. Считается, что этот обряд избавляет от болезней, дает выздоровление телу и очищение душе, смывает все плохое.
Чтобы Крещенские купания прошли безопасно, на территории Удмуртии планируют оборудовать 50 купелей.
Во время проведения купания граждан около купелей будут дежурить спасатели, полицейские, а также бригады скорой помощи.
Во избежание несчастных случаев спасатели советуют совершать обряды купания только в оборудованных местах, где при любой ситуации будет оказана помощь спасателей, быть осторожными на водоемах, не выходить на лед в одиночку в ночное время суток. Удачный исход крещенских купаний будет зависеть не только от обеспечивающих безопасность сотрудников, но и от самих участников.
Для совершения обряда купания в Удмуртии будет организовано 50 мест:
МО «Город Ижевск» - 2
МО «Город Можга» -1
МО «Большекиварское», д.Большая Кивара -1
МО «Большекиварское», с. Пихтовка -1
МО «Перевозинское», с.Перевозное -1
МО «Агрикольское» -1
МО «Алнашский район» -5
МО «Нечкинское» -1
Дебесский район -1
МО «Кыйлудское» -1
МО «Мушковайское» -1
МО «Красносельское» -1
МО «Удугучинское» -3
МО «Увинское» -1
МО «Сям-можгинское» -1
МО «Ново-Мултанское» -1
МО «Нылгинское» -1
Шарканский район -2
МО «Старомоньинское» -1
Можгинский район -1
МО «Каракулинский район» -1
г. Камбарка -1
МО «Большеошворцинское» -1
МО «Якшур-Бодьинское» -1
Кизнерский район -1
МО «Селтинское» -1
Юкаменский район, д.Тылыс, - 1 оборудованная купель
МО «город Сарапул» -1 (р-он Южного порта)
с. Гольяны, р.Кама -1
д.Хохряки, пруд Русь -1
с. Завьялово, Молдованский пруд -1
Италмас, родник -1
с. Люк, пруд Пискунушка -1
с. Бабино, пруд -1
музей-заповедник Лудорвай -1
с. Ягул, пруд -1
д. Русский Вожой, пруд -1
СК «Чекерил» -1
МО «Город Воткинск» -2.
Фото: arbuztoday.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.