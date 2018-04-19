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5-й этап III Международного фестиваля скандинавской ходьбы пройдет в городе Сарапул 22 апреля

19 апреля
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Организаторы приглашают жителей республики принять участие в бесплатных личных и командных стартах, которые развернутся на набережной реки Камы.

Zeornyzzbke 5-й этап III Международного фестиваля скандинавской ходьбы пройдет в городе Сарапул 22 апреля

«Фестиваль приближается к своему логическому завершению. Осталось всего три старта. Мы ожидаем команды из городов и районов республики, в которых проходили предыдущие этапы. Со своей стороны организаторы сделают все возможное, чтобы создать настоящий спортивный праздник. Уже готовы достойные призы, как для победителей соревнований, так и для розыгрыша, в котором примут участие все спортсмены, вышедшие на старт», - рассказал вице-президент Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии Фелун Шайхалисламов. Помимо дистанций на 5 и 10 километров, все желающие смогут поучаствовать в масс-старте на 800 метров, который возглавит лично мэр города Александр Ессен.

Программа 5-го этапа III Открытого Международного Фестиваля скандинавской ходьбы в Удмуртии:

Регистрация участников - 9.00 – 10:25.

Открытый мастер-класс по скандинавской ходьбе (проводит коуч-тренер ONWF Финляндия, вице-президент Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии Михаил Пасынков) - 10.30 - 10.55

Открытие соревнований - 11.00 -11:25

Старт на 10 км среди мужчин - 11.30 - 13.00

Старт на 10 км среди женщины - 11.35 - 13.15

Старт на 5 км среди мужчин - 11.40 - 12.40

Старт на 5 км среди женщин - 11.45 - 12.45

Масс-старт на 800 метров - 11.50 - 12.20

Лотерея для гостей и участников фестиваля – 13.30

Церемония награждения и закрытие - 14.00

**** Детские аттракционы, торговые точки, полевая кухня - 10.00 – 15.00

Кроме того, 20 апреля пройдет однодневный семинар для инструкторов скандинавской ходьбы в Камбарке. Основной упор курса будет сделан на развитие практических навыков для будущих наставников. На бесплатное обучение приглашаются все желающие, которые минимум год сами занимаются скандинавской ходьбой и готовы передавать свои знания другим. Количество мест ограничено. Запись и детали семинара по тел. 8 912 851-77-17

Напомним, что III Международный Открытый Фестиваль скандинавской ходьбы в Удмуртии является частью проекта «Удмуртия – территория спорта». Он организован на средства Фонда президентских грантов Федерацией скандинавской ходьбы Удмуртии и РО ООО "СПР" в УР при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР и партнеров. Этапы фестиваля уже прошли в Можге, Глазове, Воткинске и поселке Ува. Следующий старт ожидается в Камбарке 27 мая.

Более подробная информация:

http://udmnordicfest.ru/

https://vk.com/udmnordicfest

https://www.facebook.com/udmnordicfest/

Регистрация участников - http://udmnordicfest.ru/index.php/reg

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