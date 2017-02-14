5-летняя девочка на тюбинге попала под колеса автомобиля. Тюбинг катила мама ребенка, а сама шла по краю проезжей части дороги. ДТП произошло11 февраля около 19 часов в деревне Агриколь Красногорского района, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
Наехал на тюбинг с ребенком 40-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-21099». В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована. Отмечается, что водитель находился в состоянии опьянения.
Управление ГИБДД МВД по УР обращается к жителям республики: Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.
Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди.
Госавтоинспекция напоминает: За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Фото: УГИБДД МВД по УР
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.