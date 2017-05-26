Трагедия произошла 21 мая в садоводческом товариществе...

22 мая мужчина насильно удерживал бывшую сожительницу и ее 16-летнюю дочь...

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ДТП со смертельным исходом произошло около полуночи 22 мая в Воткинском районе...