Главная » Происшествия » 5 аварий с пятью пострадавшими произошли на дорогах Удмуртии 25 мая

5 аварий с пятью пострадавшими произошли на дорогах Удмуртии 25 мая

26 мая
0
%d0%93%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9 %d1%80%d0%b0%d0%be%d0%bd 5 аварий с пятью пострадавшими произошли на дорогах Удмуртии 25 мая

За вчерашний день на дорогах Удмуртии произошли 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

После полуночи в Увинском районе на 13 километре автомобильной дороги "Ува – Селты" 44-летний водитель автомобиля "КАмаЗ-3532" не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил травмы и госпитализирован.

В Глазовском районе в 01:40 на 8 километре автомобильной дороги "Глазов – Юкаменское" Глазовского района 18-летний водитель автомобиля "Датсун", не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП молодой человек получил травмы и направлен в больницу.

В Ижевске в 15:08 25-летний водитель мотоцикла "Кавасаки" совершил столкновение с впереди двигающимся автомобилем "Мазда-6". Инцидент произошел напротив дома № 4 по улице Азина. За рулем иномарки был 24-летний водитель, имеющий водительский стаж 2 года. Мотоциклист получил незначительные травмы и был отпущен домой.

Более серьезными оказались травмы 18-летнего водителя мопеда, который попал в ДТП в поселке Ува около 18 часов. Отмечается, что пострадавшему не предоставил преимущественного права проезда перекрестка водитель автомобиля "ВАЗ-11173", мужчина 1955 года рождения. Водитель мопеда предпринял экстренное торможение, и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой легковушкой. В результате ДТП водитель мопеда направлен в больницу.

Еще одно ДТП произошло 25 мая около 19 часов в поселке Новый Воткинского района. 22-летняя автоледи, имеющая водительский стаж 2 месяца, совершила наезд на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в зоне перекрестка. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой: быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Пешеходам следует переходить дорогу в зоне пешеходного перехода, на регулируемом пешеходном переходе - только на разрешающий сигнал светофора. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии.

Фото: Авария в Глазовском районе (УГИБДД МВД по УР)

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Ижевске проводится проверка по факту гибели ребенка под рухнувшей стеной сгоревшего гаража
24 мая
Трагедия произошла 21 мая в садоводческом товариществе...
По факту захвата заложников в Ижевске возбудили дело
24 мая
22 мая мужчина насильно удерживал бывшую сожительницу и ее 16-летнюю дочь...
16-летний подросток сбит насмерть в Удмуртии
24 мая
Трагедия произошла 23 мая в поселке Яр...
В Удмуртии лось стал виновником аварии со смертельным исходом
23 мая
ДТП со смертельным исходом произошло около полуночи 22 мая в Воткинском районе...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо