За вчерашний день на дорогах Удмуртии произошли 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
После полуночи в Увинском районе на 13 километре автомобильной дороги "Ува – Селты" 44-летний водитель автомобиля "КАмаЗ-3532" не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил травмы и госпитализирован.
В Глазовском районе в 01:40 на 8 километре автомобильной дороги "Глазов – Юкаменское" Глазовского района 18-летний водитель автомобиля "Датсун", не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП молодой человек получил травмы и направлен в больницу.
В Ижевске в 15:08 25-летний водитель мотоцикла "Кавасаки" совершил столкновение с впереди двигающимся автомобилем "Мазда-6". Инцидент произошел напротив дома № 4 по улице Азина. За рулем иномарки был 24-летний водитель, имеющий водительский стаж 2 года. Мотоциклист получил незначительные травмы и был отпущен домой.
Более серьезными оказались травмы 18-летнего водителя мопеда, который попал в ДТП в поселке Ува около 18 часов. Отмечается, что пострадавшему не предоставил преимущественного права проезда перекрестка водитель автомобиля "ВАЗ-11173", мужчина 1955 года рождения. Водитель мопеда предпринял экстренное торможение, и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой легковушкой. В результате ДТП водитель мопеда направлен в больницу.
Еще одно ДТП произошло 25 мая около 19 часов в поселке Новый Воткинского района. 22-летняя автоледи, имеющая водительский стаж 2 месяца, совершила наезд на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в зоне перекрестка. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение.
В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой: быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Пешеходам следует переходить дорогу в зоне пешеходного перехода, на регулируемом пешеходном переходе - только на разрешающий сигнал светофора. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии.
Фото: Авария в Глазовском районе (УГИБДД МВД по УР)
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