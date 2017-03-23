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4G и интернет вещей: связисты «МегаФона» рассказали о предпочтениях уральских госведомств

23 марта
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%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0 %d0%b2 %d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8 4G и интернет вещей: связисты «МегаФона» рассказали о предпочтениях уральских госведомств

Уральские госслужбы и госкорпорации стали значительно чаще использовать в своей работе мобильный интернет и M2M-сервисы. За год количество пользователей сети 4G среди госслужащих и сотрудников госпредприятий выросло в 2,5 раза, а объем скаченного интернет-трафика увеличился сразу на 400%. При этом спрос на SIM-карты для передачи данных в M2M-оборудовании в 1,5 раза превысил уровень 2015 года.

«МегаФон» подвел итоги по направлению работы с государственными клиентами. По данным аналитиков, в 2016 году сотрудники госслужб Урала повысили мобильную активность: общее количество звонков в сети оператора увеличилось на 37%, представители государственных ведомств отправили в 2 раза больше SMS, но главный тренд – пятикратный рост 4G-трафика. За год b2g-клиенты «МегаФона» скачали в сети LTE объем информации равный 6 млрд писем. Такое количество электронных посланий практически сопоставимо с населением Земли.

Помимо традиционных мобильных услуг, в государственном сегменте на 44% вырос спрос на подключения телематических сервисов (M2M), когда SIM-карты используют в оборудовании для передачи данных, мониторинга и удаленного управления объектами.

«Исполнительная и законодательная власти регионов, гражданские ведомства, правоохранительные службы, крупнейшие госкорпорации, муниципальные и государственные предприятия в сфере лесного хозяйства, здравоохранения, образования, транспорта доверяют нам свои информационно-телекоммуникационные вопросы. Только за последний год количество конкурсов и аукционов, в которых «МегаФон» одержал победу увеличилось на 20%, а число абонентов, которые пожелали перейти в нашу сеть со своим мобильным номером возросло в 3 раза. Все это подтверждает нашу компетенцию и готовность предоставить клиентам полный спектр телеком-услуг и реализацию государственных проектов любой сложности», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Отметим, среди наиболее крупных государственных клиентов «МегаФона» в Удмуртии – МВД УР, УФСИН России по УР, медицинские и образовательные учреждения.

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