6 января около 13:30 часов на 69 километре автодороги Игра-Глазов произошло серьезное ДТП, в котором погиб 45-летний мужчина, еще четыре человека пострадали, сообщает Glazovlife.ru.
Водитель отечественного авто «ВАЗ 2112» - женщина 1976 года рождения для совершения маневра «обгон» выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Митсубиси Лансер».
В результате ДТП пассажир «двенашки» - мужчина 1971 года рождения - скончался от полученных травм на месте, водитель и еще один пассажир, ребенок 9 лет, доставлены в медучреждение. Так же медпомощь потребовалась пассажирам иномарки - молодой женщине и 13-летнему ребенку.
Фото: glazovlife.ru
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