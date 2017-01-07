Главная » Происшествия » 45-летний мужчина погиб, еще четверо пострадали в дорожной аварии на трассе Игра - Глазов

45-летний мужчина погиб, еще четверо пострадали в дорожной аварии на трассе Игра - Глазов

6 января
0
Cb74b617b39a59c7552e502eba427101 w500 h281t300x400 4656cf5 458f8 586f8b64 45-летний мужчина погиб, еще четверо пострадали в дорожной аварии на трассе Игра - Глазов

6 января около 13:30 часов на 69 километре автодороги Игра-Глазов произошло серьезное ДТП, в котором погиб 45-летний мужчина, еще четыре человека пострадали, сообщает Glazovlife.ru.

Водитель отечественного авто «ВАЗ 2112» - женщина 1976 года рождения для совершения маневра «обгон» выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Митсубиси Лансер».

В результате ДТП пассажир «двенашки» - мужчина 1971 года рождения - скончался от полученных травм на месте, водитель и еще один пассажир, ребенок 9 лет, доставлены в медучреждение. Так же медпомощь потребовалась пассажирам иномарки - молодой женщине и 13-летнему ребенку.

Фото: glazovlife.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Читать также

24-летняя глазовчанка разбилась насмерть, выпав с балкона многоэтажки в Кирове
30 декабря 2016
В Ижевске пресечено изготовление амфетамина
27 декабря 2016
Наркотики распространялись в определенных кругах ижевской молодежи....
27-летний глазовчанин зарабатывал, похищая автомобили в Ижевске
21 декабря 2016
Четверым жителям Ижевска причинен общий ущерб на сумму 1 млн 500 тысяч рублей. ...
В Воткинске обрушилась крыша производственного здания
12 декабря 2016

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо