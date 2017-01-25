4 млн рублей направят на поддержку малых театров Удмуртии в 2017 году. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник, 24 января, министр культуры и туризма региона Владимир Соловьев.
По словам министра, деньги пойдут на театр в Сарапуле и театр «Парафраз» в Глазове.
«Это один из вопросов, который мы обсуждали с министром культуры России Мединским», - цитирует Соловьева ИА Сусанин.
Соответствующая программа рассчитана на поддержку театров в городах с населением менее 300 тыс. человек.
Глазовский театр «Парафраз» использует федеральную субсидию в размере 4 млн рублей на постановку спектакля «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя. Об этом корреспонденту ИА Сусанин рассказала заместитель директора театра Вера Щепина.
«Это была задумка главного режиссера. Это будет шикарный спектакль, мы используем новые технические возможности, хотим купить видеопроектор. <…> Зрителей ждет красивый, яркий, красочный спектакль», - отметила Щепина.
По её словам, на выделенные деньги планируется приобрести костюмы, декорации, световое и звуковое оборудование. Кроме того, средства нужны для выплаты гонораров. Приобретенное оборудование поможет театру и в дальнейшем.
Вера Щепина рассказала, что в настоящее время идет ремонт четвертого зрительного зала, в котором пока нет прожекторов и пульта.
Фото: izvestiaur.ru
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